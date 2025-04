A- A+

Política Presidente do PCdoB diz que apoio a João em 2026 não está relacionado com filiação de Victor Marques Thiara Milhomem afirmou que federação quer retomar ciclo de desenvolvimento em Pernambuco

A presidente estadual do PCdoB, Thiara Milhomem, afirmou que o apoio da legenda à eventual candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco antecede a indicação do vice-prefeito do Recife, Victor Marques, para compor a chapa majoritária e sua recente filiação ao partido.

Segundo ela, a movimentação da Federação Brasil da Esperança — formada por PCdoB, PT e PV — parte de um compromisso com o projeto de retomada do desenvolvimento no estado, e não de um cálculo sobre a possibilidade de Victor assumir a Prefeitura do Recife.

“Eu acho que o movimento foi o contrário. Nós já estávamos e estamos comprometidos com esse projeto de retomada do governo do estado de Pernambuco, de retomar um ciclo de crescimento e desenvolvimento que Pernambuco viveu, que nós vivemos, construímos e governamos juntos. E nós estamos comprometidos com isso. Acho que isso veio primeiro. Esse movimento político veio antes. Vitor ser indicado para vice veio depois, é uma consequência”, afirmou, em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, nesta terça-feira (22).

Ela acrescentou que acredita na capacidade de Victor para comandar a capital, caso João Campos deixe o cargo para disputar o governo. “Acreditamos nesse projeto e acho que Vitor pode ser um grande prefeito”, disse.

Disputa

Ao comentar a possível disputa eleitoral com a governadora Raquel Lyra (PSD), Milhomem evitou tratar o embate como simples. “Eleição é sempre difícil. Eu não gosto dessas posições que simplificam. As coisas que são complexas são como são, e a gente precisa enfrentá-las”, pontuou.

Para ela, mais do que uma disputa fácil, trata-se de um desafio necessário para retomar um ciclo de desenvolvimento iniciado no governo de Eduardo Campos.

“É necessário a gente mudar o governo do estado, eleger, retomar o ciclo de desenvolvimento iniciado lá atrás, do Eduardo Campos, que nós participamos. Não vejo como fácil, mas como necessário. Acho que o povo sente isso, acho que a gente consegue sentir isso conversando com as pessoas, andando nas ruas”, declarou.

Mudança

Ao relatar visitas a diferentes regiões do estado, Thiara disse perceber um clima de mudança impulsionado pelo desempenho da gestão de João Campos no Recife.

“Tenho andado bastante. Já viajava antes, conheço bem o estado, e vejo um clima de mudança. As pessoas têm muita referência na excelente gestão que João Campos vem fazendo. É impressionante: em várias cidades, de Petrolina ao Pajeú, as pessoas conhecem a gestão de João, seguem ele nas redes sociais. É um fenômeno, de fato”, atestou a presidente

Para ela, essa presença de João Campos nas ruas e nas redes sociais alimenta a expectativa de que ele possa repetir no governo estadual o desempenho à frente da prefeitura. “Tem muita esperança na figura de João Campos, de que ele vá fazer em Pernambuco o trabalho que tem feito na cidade do Recife”, completou

Confira a entrevista completa:

