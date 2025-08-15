A- A+

Presidente do Peru visita ilha em disputa na Amazônia e adverte Colômbia

A presidente do Peru, Dina Boluarte, visitou nesta sexta-feira (15) a ilha amazônica que está no centro de uma polêmica com seu colega colombiano, Gustavo Petro, e advertiu que não vai ceder "nem um centímetro" da soberania peruana sobre o território.

Colômbia e Peru mantêm uma disputa histórica sobre seus limites territoriais no rio Amazonas, que altera seu curso com frequência e cria novas ilhas. Lima considera que a pequena ilha de Santa Rosa surgiu do rebaixamento das águas do Amazonas como uma extensão da ilha Chinería, que pertence ao Peru. Também afirma que sua população, de menos de 3 mil habitantes, é peruana.

"Sejamos claros: a soberania peruana não está em discussão. O distrito de Santa Rosa é do Peru", afirmou Dina, em discurso na praça central da ilha, a mais de 1.000 km da capital peruana.

A presidente acrescentou que Petro envia "mensagens e realiza ações inaceitáveis, que afetam a irmandade" entre as duas nações. "Não cederemos nem um centímetro do nosso território."



A fronteira entre Peru e Colômbia foi estabelecida há um século, por meio de tratados internacionais, segundo Lima. Para Bogotá, no entanto, a ilha surgiu posteriormente e ainda não foi atribuída a nenhum dos dois países.

A polêmica sobre o domínio da ilha Santa Rosa remonta a julho de 2024, quando Lima entregou uma nota de protesto a Bogotá, depois que um funcionário colombiano descreveu a presença peruana no território como "ocupação irregular".

O impasse se agravou quando o Peru oficializou, no mês passado, a criação do distrito de Santa Rosa de Loreto, que resultou em um protesto de Petro no último dia 7. Desde então, uma sequência de incidentes na região afeta a relação bilateral.

Delegações diplomáticas do Peru e da Colômbia vão participar de uma reunião técnica na capital peruana em 11 e 12 de setembro, para discutir questões fronteiriças.

