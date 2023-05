A- A+

Diplomacia Presidente do PL relata encontro com Lula antes da eleição: 'Se eu for com você, perco deputado' Valdemar Costa Neto também afirmou que Michelle Bolsonaro não quer se candidatar a nenhum cargo eletivo: 'Gostaria que quisesse'

O presidente do PL Valdemar Costa Neto afirmou nesta terça-feira que esteve com o presidente Lula (PT) antes das eleições do ano passado. À época, Jair Bolsonaro (PL) ainda não era candidato pelo Partido Liberal e, por isso, o petista teria pedido o seu apoio. O encontro entre os dois ocorreu em um hotel no Centro de Brasília.

De acordo com Costa Neto, ele teria dito a Lula que não podia apoiá-lo por um acordo que já teria sido firmado na Câmara dos Deputados:

— Lula deixa eu falar algo para você, eu sabia que você ia ser solto, mas não sabia que você iria ser candidato. Se eu for com você eu perco deputado, se eu for com Bolsonaro eu ganho deputado — afirmou Valdemar Costa Neto em entrevista à Globo News.

Segundo o presidente da sigla de Bolsonaro, ele encontrou com o então pré-candidato na garagem do hotel Meliá Brasil. O local foi escolhido por Costa Neto para não chamar a atenção da imprensa, que acompanhava a agenda de Lula.

Em tom bem humorado, ele ainda brincou sobre a preferência do presidente pelo mesmo estabelecimento, que foi onde o petista ficou hospedado durante a reforma do Palácio do Alvorada após os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

O líder do PL também negou a possibilidade da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro concorrer a um cargo nas próximas duas eleições. No entanto, ele "gostaria que ela quisesse:

— Michelle Bolsonaro já deixou claro para nós que não quer ter mandato. Quer trabalhar no PL Mulher para trazer mulheres para a política, o que é muito importante. Gostaria muito que ela quisesse porque ela é a mulher mais bem avaliada do país — disse.

Como possíveis nomes do partido para 2026, ele citou os filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Por último, falou sobre o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, atualmente filiado ao Republicanos, e afirmou que gostaria de tê-lo no PL.

A entrevista ocorre durante o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal, no inquérito que apura a suspeita de fraude nos cartões de vacinação dele, familiares e assessores.

Sobre a investigação contra Bolsonaro, Valdemar Costa Neto disse que o antigo chefe do Executivo não se vacinou e não teria porquê mentir sobre isso.

