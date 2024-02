A- A+

operação Tempus Veritatis Presidente do PL, Valdemar Costa Neto é preso pela Polícia Federal com arma de fogo Na casa dele, a PF também encontrou pepitas de ouro, que serão periciadas

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (8), pela Polícia Federal. Uma arma de fogo sem registro foi encontrada na casa dele. No local, a PF também encontrou pepitas de ouro, que serão periciadas.



Além de Valdemar, o ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República Filipe Martins e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Marcelo Câmara também foram presos. Ambos trabalhavam diretamente com o ex-presidente.

A PF realiza a operação Tempus Veritatis, que apura a participação de pessoas na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de Direito no 8 de janeiro de 2023.



O ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos alvos e teve o passaporte apreendido. Os ex-ministros Braga Netto (Casa Civil), Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (GSI) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) também são alvos na ação desta quinta (8).

