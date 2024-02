A- A+

BRASIL Presidente do PSB se diz 'chocado' com fala de Lula sobre Israel e lamenta 'profundamente' Ao Globo, Carlos Siqueira demonstrou contrariedade com a postura do aliado

A comparação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza e a perseguição da Alemanha nazista contra os judeus durante o Holocausto foi mal recebida entre integrantes de partidos aliados. Ao Globo, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que ficou "chocado" com o discurso de Lula durante o fim de semana e que não há razão para a construção do paralelo. O partido de Siqueira indicou o vice para a chapa do petista nas eleições de 2022, Geraldo Alckmin, e hoje faz parte da base no Congresso.

Além de criar uma crise diplomática com Israel, a postura de Lula repercutiu no meio político, inclusive com o recolhimento de assinaturas, pela oposição, para a abertura de um processo de impeachment. Em entrevista a jornalistas na Etiópia, durante a cúpula da União Africana, Lula também qualificou a guerra contra o Hamas de genocídio.

— Eu lamentei profundamente, porque acho que foi uma comparação que não faz sentido nenhum. Acho que o episódio triste do holocausto, e o que está acontecendo, são coisas totalmente fora de contexto. Não há razão para essa comparação. Lamento profundamente que isso tenha acontecido — disse o presidente do PSB, que acrescentou: — Acho lamentável, primeiro, poque genocídio não é. Há problemas, e os problemas foram provocados por grupos terroristas que usam escudos humanos, em hospitais, e usando crianças. O Hamas provocou isso, porque foi lá a Israel e fizeram a matança. O que eu esperava era a cobrança para entrega de reféns, porque ainda há mais de uma centena que lá estão e foram sequestrados pelo tenebroso grupo terrorista que se chama o Hamas.

Ao fazer a comparação no domingo, Lula fez referência ao momento da História em que 6 milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto.

— O que está acontecendo na Faixa Gaza não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu, quando Hitler resolveu matar os judeus — disse Lula.

A fala do presidente brasileiro causou indignação ao governo de Israel, que convocou o embaixador brasileiro, Frederico Mayer, para uma reunião em um local fora dos padrões diplomáticos: o Museu do Holocausto, em Jerusalém. Lula então foi considerado "persona non grata" em Israel, até que fizesse uma retratação. Assessor da Presidência, Celso Amorim afirmou que a retaliação era "um absurdo", sinalizou que não haveria desculpas, e agora o Brasil deve chamar de volta seu embaixador, o que agrava a crise.

— Pedir desculpas cabe a quem faz, mas eu não quero dar sugestão a ele. Apenas quero dizer que fiquei chocado com a comparação, sinceramente — acrescentou Siqueira: — Podem ter opiniões, cada um tem o direito, mas também há as responsabilidades e as consequências (para a relação com) um país importantíssimo como Israel. Agora, o que ele vai fazer ou que deixa de fazer, não me compete fazer sugestões ao presidente da República.

Veja também

PRESIDENTE LULA Declarado persona non grata em Israel, Lula já recusou visita a túmulo de sionista e defendeu Estado