brasil Presidente do PSDB chama ministro de Lula de "despreparado" por ironizar Aécio Neves Titular da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta disse não conhecer o parlamentar tucano, que criticou sua nomeação

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, chamou o ministro de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, de "despreparado", por ter ironizado o deputado federal Aécio Neves (PSDB). Na terça-feira, durante coletiva de imprensa, Pimenta reagiu às críticas de Neves por sua nomeação:

"Aécio Neves? Não conheço" disse o ministro.

Neste contexto, Marconi Perillo saiu em defesa de seu correligionário, que foi governador de Minas Gerais e segundo colocado nas eleições de 2014, quando Dilma Rousseff (PT) foi reeleita.

"A resposta do ministro Pimenta acentua o seu despreparo, ao não ter como responder uma crítica política consistente feita pelo deputado Aécio Neves e pelo PSDB. Esperamos todos que o ilustre ministro, na próxima vez, se prepare melhor para responder politicamente as críticas políticas que receber" disse o presidente do partido.

Em seguida, Marconi citou o desempenho eleitoral e Aécio Neves nas eleições de 2014 no Rio Grande do Sul, estado em que o ministro nasceu.

"Talvez ajude a reavivar a sua memória lembrar a ele que Aécio Neves foi aquele candidato que venceu de forma esmagadora a então candidata do Ministro no seu Estado, o Rio Grande do Sul, e, em especial, na cidade natal do Ministro, Santa Maria."

Em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo" publicada na semana passada, Aécio afirmou que a nomeação de Pimenta para a secretária especial de reconstrução era um erro do governo federal.

"O presidente Lula será responsável pela politização do drama que passam os gaúchos. Ao indicar um adversário político do governador, o presidente, na verdade, pratica uma intervenção no Estado, que tem um governador eleito para tal."

