Presidente do PSDB no Estado, Fred Loyo visita Folha de Pernambuco

O presidente do PSDB em Pernambuco, Fred Loyo, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (7). O representante da legenda no Estado foi recebido pelo presidente do Grupo EQM, do qual faz parte a Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Também estiveram presentes o diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi; a diretora administrativa do jornal, Mariana Costa; o diretor operacional da empresa, José Américo Lopes Góis; o diretor comercial do Grupo EQM, Paulo Júlio; o assessor especial da presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos; a gerente de jornalismo da Rádio Folha FM 96,7, Marise Rodrigues; e a colunista de política do jornal, Betânia Santana. Antes de visitar a diretoria, Loyo participou do Programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7, comandado por Jota Batista.

Durante a visita, o empresário - que está no comando do partido há pouco mais de uma semana - falou sobre diversos assuntos, entre eles a reconstrução do partido para as eleições municipais de 2024. Segundo ele, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), é um grande “cabo eleitoral para o ano que vem”. Atualmente, a sigla tem oito prefeitos no Estado. A expectativa, segundo o dirigente, é de crescimento na próxima eleição.

“O nosso desafio é poder conquistar esses prefeitos que vão se candidatar à reeleição, conquistar novos candidatos que querem ser prefeitos, mas que tenham um olhar semelhante ao olhar que Raquel tem para a população, de responsabilidade fiscal e social. É nisso que nós vamos trabalhar arduamente a partir do começo do ano”, afirmou Loyo.

Segundo ele, a sigla tentará eleger candidatos próprios nas principais cidades do Estado. Além disso, o PSDB-PE também apoiará partidos aliados nos municípios.

“Nós temos alguns partidos aliados e alguns de oposição. Com os partidos de oposição, a gente vai ter que rever, mas com os partidos aliados é natural que formemos alianças. Em alguns lugares eles vão nos apoiar, em outros lugares, nós vamos apoiar os candidatos deles. A governadora vai apoiar seus candidatos próprios e candidatos de partidos aliados”, pontuou.

Para o presidente, a eleição do próximo ano é uma preparação para as eleições majoritárias em 2026. “Vamos preparar uma base política de prefeitos para que possamos ter uma expectativa maior de deputados estaduais e também eleger alguns deputados federais. É importante que o partido tenha deputados federais em Pernambuco também”, disse Fred Loyo.

Como candidato à Prefeitura do Recife, Loyo afirmou que o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho (Cidadania) é uma opção, porém, ressaltou que o nome ainda não está definido.

“Daniel Coelho é presidente da Federação PSDB-Cidadania, então nós estamos no mesmo conjunto. Se ele for escolhido candidato, ele pode ser pelo próprio Cidadania, ou pelo PSDB. Ele pode mudar de partido para a gente”, acrescentou.

