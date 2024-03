A- A+

BRASIL Presidente do PT culpa Lira por escolha de Nikolas Ferreira para Comissão de Educação Gleisi Hoffmann disse que Câmara vai pagar o preço pela indicação

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, culpou nesta quinta-feira o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o PL pela escolha do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) para presidir a Comissão da Educação. A dirigente petista disse que a Câmara vai pagar o preço pela decisão.

Indagada se Lira deveria ter se envolvido nas discussões para que Nikolas não fosse escolhido, Gleisi respondeu:

— Eu acho que o presidente da Casa deveria ter tentando fazer isso. Mas infelizmente a Câmara vai pagar o preço, não somos nós.

A presidente do PT não acredita que a escolha possa atrapalhar o andamento de pautas do governo e culpou a proporcionalidade pela indicação do deputado bolsonarista.

— Acho irresponsabilidade do PL indicar pessoas desse nível, um mal-educado para presidir a comissão de educação. Isso depõe contra a Câmara, depõe contra o PL, depõe contra as instituições. Só tenho que lamentar. Não tem como você intervir.

Gleisi ainda afirmou não saber se Nikolas vai fazer uma pauta.

— Não sei nem se ele vai fazer pauta, não sei se ele tem capacidade para isso.Os projetos principais do governo não têm tramitado pelas comissões. As comissões estão esvaziadas.

A dirigente prevê que Nikolas usará a comissão para fazer bagunça, mas descarta que o governo vá depende dele ou de Caroline de Toni (PL-SC), escolhida para presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

— Eles vão ficar fazendo discurso, fazendo convocação, fazendo bagunça, que é o que eles sabem fazer, infelizmente. O governo vai seguir, não vai depender do presidente da comissão de Educação, nem da CCJ.

