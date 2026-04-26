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UNIÃO Presidente do PT diz que é preciso ter 'humildade' para se alcançar evangélicos e motoristas de app Mea-culpa foi feito em meio a aprovação do manifesto do partido que faz acenos ao centro e cita a necessidade de uma "concertação social" para reeleger Lula

O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que o partido precisa ter humildade para se aproximar da juventude evangélica e dos motoristas de aplicativo para entender porque esses segmentos da sociedade têm resistência à legenda.



No discurso de encerramento do 8º Congresso Nacional do PT, o dirigente afirmou que o partido não pode ficar "irritado" quando perder votos na periferia, mas precisa entender onde está errando.



O mea-culpa foi feito em meio a aprovação do manifesto do partido que faz acenos ao centro e cita a necessidade de uma "concertação social" para reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

—Não podemos ser reativos quando juventude evangélica diz que não quer conversar conosco, temos que ter humildade e perguntar porque a juventude evangélica não quer conversar conosco. O PT não pode ficar irritado com as periferias quando perdemos votos. Quando a nova classe trabalhadora, os motoristas de aplicativo, se revoltam conosco, evidente que gera indignação, mas temos que ter humildade e perguntar onde estamos errando, se queremos representá-los — disse Edinho.

Edinho Silva citou necessidade de o partido ouvir a sociedade, especialmente com aqueles que "não conversam" com o PT. O presidente da legenda afirmou que o partido precisa voltar a ter presença de base e organização popular:

—É inegável que a conjuntura está difícil. Mas como a conjuntura está difícil se temos governo mais exitoso da história, com maior volume de obras. Como que esse governo tão exitoso não é reconhecido pelo povo brasileiro? Talvez as respostas sejam diversas, mas a ação é uma só e é conversarmos com o povo brasileiro, não há outra saída.

Diante do escândalo do banco Master, que tem alimentado sentimento antissistema no país devido as denúncias de corrupção, e respingado negativamente na popularidade do presidente Lula, Edinho fez uma crítica a postura "recuada" do PT e afirmou que a resposta rejeição ao establishment está na esquerda:

— Como pode a gente estar vivendo ambiente de antissistema e o PT ficar recuado politicamente? O PT ficar acuado e não ir para a sociedade dizer que se tem antissistema a resposta do antissistema está na esquerda, não está na direita e não está fascismo. A resposta ao antissistema está conosco e o manifesto diz isso — disse o dirigente.



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