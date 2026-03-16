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DECLARAÇÃO Presidente do PT diz que partido "tem que ser" antissistema e pede mobilização para 2026 Declaração do presidente do PT, Edinho Silva, foi feita em vídeo publicado em seu perfil no Instagram

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, afirmou nesta segunda-feira, 16, que o partido "tem que ser" antissistema e convocou a militância a não recuar nas ruas nem nas redes sociais.

A declaração foi feita em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.





"O PT é o partido da mudança e nós vamos continuar lutando. E o PT tem que ser o partido antissistema e o partido da mudança. Nós somos o partido da mudança. Nós temos que representar mudança. E a gente não pode ficar acuado nem na rua e nem nas redes. O PT é o partido da mudança e nós vamos continuar lutando para que a gente transforme o Brasil", disse Edinho Silva na gravação.



Não é a primeira vez que o dirigente usa o termo. Em 5 de fevereiro, nos 46 anos do partido, Edinho Silva já havia defendido que o PT se apresentasse como antissistema nas eleições de 2026, argumentando que a população está decepcionada com a democracia representativa.



As declarações coincidem com o início da mobilização eleitoral da legenda. O Estadão/Broadcast apurou que Haddad deve lançar sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes durante a 17ª Caravana Federativa, prevista para os dias 19 e 20 na capital paulista, com a presença do presidente Lula e de ministros do governo. O anúncio deve ocorrer no dia 19, data em que Lula tem participação confirmada no evento.

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