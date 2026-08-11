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PEC da 6x1 Presidente do PT diz que se Alcolumbre quiser se aproximar de Lula ele deve aprovar 6x1 Chefes de Poderes se reuniram na semana passada, após mais de três meses sem se falarem

O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou em reunião nesta terça-feira que se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), quiser de fato se reaproximar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele deverá destravar a votação da Proposta de Emenda à Constuição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6x1.

A declaração de Edinho ocorreu em reunião com a bancada do PT na Câmara nesta tarde, de acordo com relatos de quatro participantes.

A fala se deu após um deputado perguntar como estava a relação entre as duas autoridades. Edinho então afirmou que um gesto de Alcolumbre nesse sentido para seguir uma aproximação seria se o senador destravasse essa proposta.

Edinho também destacou outros temas que estão parados no Senado, como a PEC da Segurança Pública e o projeto de exploração das terras raras. Procurado, o dirigente partidário não respondeu.

Há a expectativa de um encontro entre Lula e Alcolumbre ainda nesta terça-feira. A possibilidade foi levantada pelo ministro José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais) em reunião da articulação política do governo mais cedo nesta terça no Palácio do Planalto.

A prioridade número um do governo é votar a PEC da 6x1 antes das eleições, diante do potencial de ser uma vitrine da gestão petista na campanha.

Ela foi aprovada na Câmara no fim de maio e está parada no Senado desde então. Alcolumbre sinalizou a interlocutores do Planalto que as propostas da agenda prioritária de Lula no Congresso só deverão caminhar no Senado após conversa entre as duas autoridades.

Lula e Alcolumbre se reuniram na semana passada, após mais de três meses sem se falarem.

As duas autoridades se afastaram após o Senado impor derrota histórica ao petista e rejeitar a indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

O encontro foi costurado pelo ministro Alexandre Moraes, do STF, e contou com a participação do também ministro Cristiano Zanin.

A expectativa é que o ministro José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais) e a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), acompanhem a conversa e que ela possa tratar de propostas de interesse do Planalto que estão paradas no Congresso.

Uma pessoa diz que o encontro está sendo tratado como uma reunião de trabalho para destravar a agenda de interesse do Planalto no Senado.

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