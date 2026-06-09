Presidente do PT evita criticar decisão de Nunes Marques sobre pesquisa: 'Deve ter fundamentos'

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O presidente do PT, Edinho Silva, disse nesta terça-feira, 9, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, "deve ter fundamentos" para suspender uma pesquisa eleitoral AtlasIntel/Bloomberg de maio deste ano. A decisão monocrática está na pauta do TSE nesta terça para, 9, que os demais ministros a referendem ou derrubem.

Edinho evitou defender expressamente a decisão, mas disse que Nunes Marques "deve ter fundamentos" para a decisão. Afirmou que o PT respeita a decisão que o presidente do TSE "vai conduzir o processo eleitoral da melhor forma possível".

O ministro do STF, Kassio Nunes Marques Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

"Se ele tomou essa decisão, ele deve ter fundamentos. Nós respeitamos. Decisão do Judiciário não se debate, se respeita. Temos muito respeito pelo ministro Nunes Marques. Temos certeza de que ele vai conduzir o processo eleitoral da melhor forma possível. Vamos sempre acatar aquilo que o TSE decidir e o que o presidente do TSE expressar em suas decisões", declarou.

Especialistas ouvidos pelo Estadão criticaram a decisão de Nunes Marques e falaram em censura.

Edinho deu entrevista a jornalistas antes de um seminário promovido pelo PT sobre uma proposta de reforma do Judiciário. O presidente do PT disse que o evento é uma oportunidade de "iniciar o debate" sobre propostas de reforma a partir dos "interesses da sociedade" e do "fortalecimento do Judiciário".

Edinho declarou que uma proposta de reforma do Judiciário não necessariamente vai ser incluída no programa de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas será defendida pelo PT.

O ex-prefeito de Araraquara afirmou que o programa de governo de Lula "é maior que o do PT", mas que o assunto pode entrar no documento "se houver consenso entre outros partidos".

Edinho afirmou que não vê como "prioridade", por exemplo, definir mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mas, sim, ampliar a representatividade e os poderes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por exemplo.

Alianças regionais priorizando Lula

No mesmo evento, Edinho Silva afirmou que as alianças regionais feitas pelo partido terão como prioridade a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Significa, na prática, que os interesses da reeleição do presidente poderão se sobrepor aos dos diretórios regionais.

Edinho disse que "a prioridade é a reeleição do presidente Lula" e que "a partir dessa prioridade é que vamos construir as alianças nos Estados".

A declaração se deu quando Edinho falava sobre as negociações em Goiás e em Minas Gerais. Nos dois Estados, os diretórios regionais aprovaram resoluções para lançarem candidatos próprios

"O PT em Minas aprovou uma resolução de que seria uma candidatura própria. É correto, o partido tem que defender suas lideranças. Mas temos dialogado com os partidos aliados também. Temos de pensar que as alianças são construídas nos Estados, mas também temos a aliança nacional. Temos de entender que a prioridade é a reeleição do presidente Lula. E a partir dessa prioridade é que vamos construir as alianças nos Estados", afirmou o presidente do PT.

"O PT em Goiás aprovou ontem uma posição de pré-candidatura. O partido precisa ter nomes para debater com os aliados. Mas, como disse, as alianças nos Estados serão construídas a partir da necessidade de nós ampliarmos as alianças para a reeleição do presidente Lula", completou.

No caso de Minas, Edinho disse que o partido está "acelerando" as conversas com políticos aliados. Entre eles, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), integrantes do PSB e o ex-vereador Gabriel Azevedo (MDB).

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