Eleições 2026 Presidente do PT evita pressão para Alckmin e Haddad serem candidatos em SP Setores do partido querem que ministro da Fazenda e vice-presidente disputem o governo ou Senado no estado

O presidente do PT, Edinho Silva, disse nesta terça-feira (10) que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin terão a decisão respeitada caso não desejem serem candidatos em São Paulo neste ano. Setores do governo e do PT têm estimulado os dois a disputarem o cargo de governador ou senador como forma de fortalecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado.

Em relação a Alckmin, o presidente do partido disse que ele será candidato ao que quiser. O vice-presidente tem manifestado o desejo de continuar no cargo de vice. O PSB, partido de Alckmin, também já enviou recados indicando que não abrirá mão de estar na chapa. O presidente da sigla, o prefeito do Recife, João Campos, deve se reunir com Lula hoje para tratar do assunto.

– O vice-presidente Geraldo Alckmin é muito respeitado por todos nós. Em Salvador (durante evento do PT) ele só não foi mais aplaudido que o presidente Lula, evidentemente. Mas ele foi aplaudido em uma manifestação de carinho que o PT tem por ele. E eu tenho dito, e vou repetir, o vice-presidente Geraldo Alckmin disputará o cargo que ele quiser nas eleições de 2026 – declarou Edinho após participar de um evento do PT realizado na Câmara.

Na quarta-feira, Lula declarou em entrevista ao UOL que tanto Alckmin quanto o ministro da Fazenda ou a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), podem ser candidatos ao governo de São Paulo. O presidente aumentou a pressão para uma definição ao dizer que Alckmin e Haddad sabem que “têm um papel a cumprir”.

Além de fortalecer o palanque de Lula em São Paulo, a saída de Alckmin da vice abriria espaço para composição com outros partidos.

Perguntado sobre a possibilidade de o cargo de vice facilitar uma composição com o MDB, Edinho disse que tem conversado com o partido e outros para que apoiem o presidente e estejam formalmente na coligação da reeleição do petista, mas evitou falar sobre o cargo de vice.

O presidente do PT também falou sobre a possibilidade de Haddad ser candidato.

– Eu não tenho nenhuma dúvida que hoje o ministro Fernando Haddad é o principal ministro do governo do presidente. Ele é uma liderança que pode disputar qualquer cargo eletivo no Brasil. Só que ele é de São Paulo, então é isso que se discute, falando de São Paulo o nome dele é lembrado com muita força, mas ninguém é candidato se não tiver vontade de ser – declarou.

O dirigente do partido ressaltou ainda que a legenda tenta fazer o ministro avaliar as opções de se candidatar neste ano, mas que qualquer decisão dele será respeitada. Haddad tem dito em declarações públicas que não deseja disputar as eleições neste ano.

Ao mesmo tempo que a disputa é São Paulo é considerada de alto risco por conta da competitividade dos candidatos de oposição ao governo federal, petistas veem Haddad tendo um papel crucial para garantir força eleitoral ao PT e ao governo, mesmo que não ganhe.

– Nós estamos dialogando muito com Fernando Haddad para que ele possa avaliar o que representa as eleições de 2026 e fazer a opção que ele achar melhor, mas nós vamos respeitá-la porque ele é uma liderança fundamental para a construção do nosso projeto de Brasil – disse Edinho.

