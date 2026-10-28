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Partido dos Trabalhadores Presidente do PT no Piauí defende que Fonteles aceite eventual convite para Fazenda Fábio Novo apresentou a avaliação como opinião pessoal, sem confirmar convite ou negociação

O presidente do PT no Piauí, deputado estadual Fábio Novo, defendeu que o governador Rafael Fonteles (PT), cotado para o Ministério da Fazenda, aceite um eventual convite do presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para integrar o próximo governo federal.

"Se o presidente Lula convidar o Rafael, chamar para uma área muito importante, eu escutei muitas especulações sobre o Ministério da Fazenda, não sei se é isso, acho que o Rafael deve aceitar", disse em entrevista à TV GP1, na terça-feira, 27.

O dirigente apresentou a avaliação como opinião pessoal, sem confirmar convite ou negociação. Para ele, a participação de Fonteles no governo federal permitiria ampliar a contribuição do governador ao País.

"Porque vamos emprestar um piauiense que é inteligente, que fez um grande governo, e emprestá-lo para o Brasil é algo muito nobre. Vai ajudar muito o governo do presidente Lula", afirmou Novo.

O deputado também avaliou que Fonteles saiu fortalecido da eleição pela atuação na campanha presidencial. Reeleito no primeiro turno, o governador participou da coordenação da comunicação de Lula na segunda etapa da disputa.

"Ele ocupou um espaço na coordenação, ajudou muito o presidente Lula. De qualquer forma, o Rafael sai grande desse processo, não só porque foi eleito governador, mas ajudou nessa virada histórica do presidente Lula", declarou Novo.

Fonteles, porém, afirmou na segunda-feira, 26, que nunca conversou com Lula sobre ocupar um cargo no governo federal e que pretende assumir o novo mandato no Piauí.

Na terça-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, classificou o nome de Fonteles como "excelente", mas também afirmou não ter discutido com Lula a composição da futura equipe ministerial.

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