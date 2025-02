A- A+

RIO DE JANEIRO Presidente do PT no Rio repudia Quaquá após denúncia contra Anielle por suposto funcionário fantasma Prefeito de Maricá vai relatar o caso à Comissão de Ética do partido; ministra da Igualdade Racial nega as acusações

Presidente do PT no município do Rio de Janeiro, Tiago Santana defendeu a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ao publicar uma nota de repúdio contra o vice-presidente nacional da sigla e prefeito de Maricá, Washington Quaquá.

A manifestação ocorreu após Quaquá afirmar que Anielle foi responsável pela indicação de um suposto funcionário fantasma no município durante a gestão passada.

"A tentativa de descredibilizá-la com calúnias diz mais sobre quem a ataca do que sobre ela”, disse Santana.

“É inadmissível que, dentro do nosso próprio partido, uma mulher negra em posição de poder seja alvo de intimidação e desqualificação. Essa postura ultrapassa o debate político e reforça as estruturas de opressão que combatemos diariamente. Não podemos permitir que ataques assim sejam naturalizados", completou.

Quaquá afirmou, na segunda-feira (17), que irá denunciar a ministra ao Conselho de Ética do partido nesta semana. Anielle, por sua vez, nega qualquer irregularidade.

O episódio representa um novo capítulo no embate entre os dois petistas. Em janeiro, Anielle também afirmou que denunciaria Quaquá à mesma Comissão de Ética do partido por declarações do prefeito a respeito do assassinato de sua irmã, a vereadora Marielle Franco.

Quaquá relata, agora, ter sido avisado sobre a contratação de um funcionário fantasma a pedido de Anielle. Segundo ele, ao investigar o caso, descobriu que o indicado agia como um "consultor" de um projeto do ministério enquanto era nomeado em Maricá.

— Na esquerda e na direita essa gente virou santo de bordel. Isso tem tirado a credibilidade da política. Vou entrar com pedido na Comissão de Ética nesta semana e mostrar ao PT todos os indícios que já tenho — disse Quaquá ao Globo.

O funcionário citado por Quaquá é Alex da Mata Barros, lotado na autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar). Ele foi admitido no cargo no município em 1/6/2021 e deixou a posição de assessor especial no primeiro dia de 2025. O Globo não conseguiu localizar Barros para comentar a denúncia.

O vice-presidente do PT afirma que o servidor também prestou serviços para o Ministério da Igualdade Racial no período em que atuava na secretaria municipal. Ele foi contratado como consultor do Projeto Gente Negra “Reconstrução e Desenvolvimento” em maio de 2024.

Procurada pelo Globo, a pasta pontuou que a vaga de consultor foi oferecida pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (Banco CAF). "Esclarecemos que a ministra Anielle Franco não realizou indicações nem para a prefeitura, nem para a vaga de consultor oferecida pelo CAF", destaca a nota.

Ainda de acordo com o ministério, "o edital de seleção foi elaborado seguindo os critérios e padrões internacionais informados pelo banco".

"O edital foi devidamente divulgado pelo site do Ministério da Igualdade Racial para conhecimento público e foram analisados currículos e propostas de candidatos que se inscreveram", prossegue o texto, acrescentando que "os selecionados têm experiência e capacidade técnica compatíveis com o cargo e prestam serviços conforme suas expertise e currículos".

'Surfar na onda da irmã assassinada'

Em janeiro, Anielle disse que acionaria o Conselho de Ética do PT contra Quaquá após uma postagem do prefeito ao lado de familiares de Domingos e Chiquinho Brazão. Os dois políticos foram presos no ano passado acusados como mandantes da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Na ocasião, também nas redes sociais, a ministra da Igualdade Racial havia pedido para Quaquá "tirar o nome" da irmã "da boca". Anielle ainda classificou como "inacreditável" ver pessoas "se aproveitarem e usarem" o caso Marielle "sem qualquer responsabilidade".

Nesta segunda-feira, Quaquá voltou a tratar do tema. Ele disse que defende "não apenas a inocência dos irmãos Brazão", mas que acredita que o "processo é absurdo e sem provas".

— Para surfar na onda da irmã assassinada, como sempre fez, ela quis me denunciar, pedindo absurdamente uma Comissão de Ética por crime de opinião — disparou Quaquá.

