DEPUTADO FEDERAL Presidente do Republicanos chama crise do INSS de "escandalosa fraude" e anuncia apoio à CPI Oposição conseguiu assinaturas necessárias para fazer o pedido; instalação depende de aval do presidente da Câmara

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), disse nesta quinta-feira (1º) que apoia a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar fraudes no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com descontos indevidos em aposentadorias.

Já há o número necessário para pedir a abertura da CPI, mas a instalação dela é prerrogativa do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

– O assunto desta semana não poderia ser outro: a escandalosa fraude no INSS, que gerou descontos e desvios de R$ 6,3 bilhões nos benefícios dos aposentados e pensionistas. Assinei o pedido de CPI para investigarmos esse esquema fraudulento e acompanharei de perto o caso – disse Pereira em vídeo divulgado nas redes sociais.

O partido presidido por Pereira tem entre seus quadros o ministro Silvio Costa Filho, titular da pasta de Portos e Aeroportos e deputado licenciado. Por outro lado também abriga bolsonaristas, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e os senadores Hamilton Mourão (RS) e Damares Alves (DF).

A crise tem desgastado o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que trocou o comando do INSS. A base do governo tenta evitar que Motta dê aval para a CPI ser criada na Câmara e argumenta que há outros pedidos de CPI com assinaturas suficientes na fila que nunca foram abertas. Motta disse em reunião, segundo líderes, que vai avaliar o assunto.

O pedido para abrir a CPI é de autoria do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) e é uma reação à operação da Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU), que apurou um esquema de descontos indevidos que somaram R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. A operação "Sem Desconto", deflagrada na semana passada, apura descontos irregulares feitos por associações que possuem convênios com o INSS.

