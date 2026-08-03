A- A+

eleições 2026 Presidente do Republicanos diz a Flávio Bolsonaro que maioria do partido é a favor da neutralidade Campanha do presidenciável, no entanto, ainda tenta novas conversas com dirigente partidário

O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, disse nesta segunda-feira ao candidato do PL, Flávio Bolsonaro, que 17 dos 27 diretórios estaduais do partido decidiram pela neutralidade na disputa presidencial.

A posição do partido nos estados indica que é inviável uma aliança nacional com Flávio. O dado foi transmitido por Pereira em reunião em Brasília que contou também com a participação do senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio, e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Flávio ainda deve ter uma nova reunião com Marcos Pereira para insistir na tentativa de aliança. A convenção nacional do Republicanos está marcada para a manhã desta terça-feira e integrantes da cúpula da legenda dizem que é improvável que a sigla recue da decisão de adotar neutralidade.

Flávio tem a intenção de ter a ex-presidente da Caixa Daniella Marques (Republicanos) como candidata a vice-presidente, mas a dificuldade para fechar aliança com o partido dela é um entrave.

O Republicanos chegou a avaliar uma aliança com Flávio no início do ano, mas uma série de atritos afastou o partido do presidenciável, como disputas entre Republicanos e o PL nos estados, caso do Rio de Janeiro.

A crise envolvendo o banco Master também consolidou um afastamento. O partido fez uma pesquisa interna que demonstrou que isso afetou negativamente a candidatura.

Na semana passada, Flávio chegou a convidar a senadora Tereza Cristina (PP-MS), mas o partido dela anunciou que vai adotar neutralidade.

Caso Flávio não tenha sucesso em atrair um partido aliado, o PL estuda algumas opções dentro da própria legenda para vice, como as deputadas Júlia Zanatta (SC) e Priscila Costa (CE). As duas já chegaram a sinalizar abertura para se candidatarem ao cargo.

Apesar disso, Flávio e integrantes do PL desejam insistir em atrair outros partidos e se recusam a definir antecipadamente que a candidata a vice vai ser do PL. A estratégia é usar todo o tempo disponível para tentar aliança com outro partido.

Veja também