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ELEIÇÕES 2026 Presidente do Republicanos diz que Cleitinho "perdeu timing" e volta a colocar em dúvida candidatura Republicanos deve decidir nesta quarta se dá aval ou não a entrada dele na disputa

O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, avalia que a possibilidade de o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) concorrer ao governo de Minas Gerais não está consolidada e disse que ele “perdeu o timing”.

Depois de hesitar em disputar o cargo, o senador divulgou nessa terça-feira um vídeo nas redes sociais em que sinaliza entrar na disputa. Seus irmãos também disseram que ele comunicou o desejo de concorrer.

Apesar disso, Pereira se queixou do fato de que Cleitinho não participou, no último sábado, da convenção estadual do Republicanos em Minas que definiu as candidaturas locais.

– Acho que ele perdeu o timing. Foi dada a oportunidade de ele ir na convenção e não foi – disse o presidente do partido ao Globo.

Marcos Pereira disse também que uma definição se o partido vai ou não dar o aval para a candidatura de Cleitinho a governador deve acontecer nesta quarta-feira. No entanto, não há previsão de reunião entre o senador e o presidente nacional do partido. O tema será tratado pelo diretório mineiro do Republicanos.

Mesmo com a sinalização dada pelo senador ontem, a expectativa do partido é que Cleitinho não seja candidato. Dentro desse cenário, o partido se encaminha para apoiar o ex-secretário da Casa Civil Marcelo Aro (PP) como candidato a governador.

Sem Cleitinho, o PL, do presidenciável Flávio Bolsonaro, também já avisou que vai embarcar em uma candidatura encabeçada pelo nome do PP. O nome de Aro já vinha sido citado pelas cúpulas nacionais do Republicanos e do PL desde a semana passada em uma tentativa de unir os partidos do Centrão no estado em torno da candidatura de Flávio, mas os partidos esperam uma definição sobre a entrada ou não de Cleitinho na disputa para fechar o acordo.

A indefinição tem atrasado o palanque presidencial de Flávio no segundo maior colégio eleitoral do país. O PT também teve dificuldades no estado, mas depois de meses de indefinições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu fechar um acordo para lançar o deputado Patrus Ananias (PT) como candidato.

Não é o primeiro atrito da relação entre Cleitinho e o presidente nacional do seu partido. Em junho, o senador se queixou de Pereira em entrevista à newsletter Jogo Político, do GLOBO.

— Ele garante que me dará a legenda para me candidatar, mas não confio 100%. Não sou amigo dele, tenho nojo de qualquer coisa que envolva o partido.

Na ocasião, o senador também criticou o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que se filiou ao Republicanos e tenta uma vaga de deputado federal por Minas nessa eleição.

A eleição de Minas Gerais tem sido uma das disputas estaduais mais imprevisíveis e registrado grande número de reviravoltas. Cleitinho, que lidera as pesquisas, tem dado sinais trocados desde o fim do ano passado se vai concorrer ou não ao cargo.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nessa terça-feira mostra que o senador Cleitinho lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno ao governo de Minas Gerais. Em um dos cenários de primeiro turno, o senador pontua 35%.

Ele é seguido por Alexandre Kalil (PDT), ex-prefeito de Belo Horizonte, com 12%, e por Patrus Ananias, com 10%. O governador de Minas, Matheus Simões (PSD), aparece em quarto lugar, com 6%.

Apesar de liderar as pesquisas de intenção de voto nos últimos meses, o senador sempre fez mistério se iria concorrer ou não ao cargo.

O cenário se agravou depois da morte do irmão Matheus Azevedo, no último dia 18 de julho, e Cleitinho se ausentou da convenção estadual do Republicanos em Minas Gerais, que aconteceu na semana seguinte.

Cleitinho ainda não se pronunciou publicamente sobre a decisão, mas divulgou nas redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial em que conversa com o pai José Maria de Azevedo e o irmão Matheus Azevedo, ambos falecidos, e diz que está “inseguro, em dúvida e com medo”.

No vídeo, os familiares dele o incentivam. O seu irmão dele aparece carregando a bandeira de Minas Gerais. Na legenda da postagem, Cleitinho escreveu: "seguirei na missão". A peça foi encarada como um recado de que o senador vai entrar na disputa pelo governo do estado.

O deputado estadual Eduardo Azevedo (PL-MG) e o ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo (Republicanos), irmãos do senador, disseram que ele quer concorrer a governador.

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