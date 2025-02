A- A+

BRASIL Presidente do Republicanos faz cirurgia após descobrir 'buraco' no coração em exame de rotina Marcos Pereira passou por procedimento na tarde desta segunda-feira para fechar FOP-Forame Oval Patente

O presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, foi surpreendido no último sábado quando, ao passar por um exame de rotina, descobriu um "buraco" em seu coração. Por este motivo, na tarde desta segunda-feira, Pereira passou por uma cirurgia para colocar uma prótese de fechamento entre os átrios do coração.

Segundo nota de sua assessoria, a condição detectada no exame se chama FOP-Forame Oval Patente, que é relativamente comum, atingindo cerca de 30% da população. Na maior parte dos casos, de acordo com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp), não costuma causar riscos aos pacientes.

As cirurgias de fechamento são recomendadas para quando há risco de embolização cerebral, à exemplo de um acidente vascular cerebral (AVC).

O procedimento pelo qual o deputado federal foi submetido consiste na inserção de uma prótese guiado por cateter inicialmente pela veia femoral, até chegar à veia pulmonar esquerda. No coração, a prótese é colocada sob os átrios direito e esquerdo, para fechar o "buraco".

A recuperação do procedimento costuma ser rápida, sendo necessários de um a três dias de internação. A assessoria de Pereira relata que a cirurgia se deu de forma tranquila: "Marcos Pereira está bem, em recuperação, e em breve estará de volta às atividades do mandato", diz nota.

