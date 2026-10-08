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CASO MASTER Presidente do Republicanos ofereceu a Vorcaro serviços de advocacia, mostram mensagens Marcos Pereira afirma que conversa não resultou em acordo ou em pagamentos a seu escritório

O deputado federal Marcos Pereira (SP) ofereceu ao banqueiro Daniel Vorcaro a contratação do seu escritório de advocacia e argumentou que tinha “forte” atuação nos tribunais superiores, mostram mensagens analisadas pela Polícia Federal.

Pereira é presidente do Republicanos e foi reeleito para a Câmara no domingo, com 196.681 votos. Procurado, ele afirmou que a conversa não resultou em acordo com o banqueiro nem em pagamento de honorários.

A oferta dos serviços por Pereira, de acordo com diálogos extraídos do aparelho de Vorcaro, ocorreu em 10 de abril de 2025. "Amigo, vc precisa contratar advogados como eu… meu escritório tem 25 advogados e outros advogados e escritórios parceiros e eu pessoalmente advogo em algumas causas mais relevantes - risos. Eu atuo forte nos tribunais superiores”, escreveu Pereira.

“Vamos, sim! Preciso”, respondeu Vorcaro.

Questionada, a defesa do banqueiro afirmou que não iria se manifestar.

Quando Pereira ofereceu seus serviços de advogado, o Master tentava avançar na venda de 58% de seu capital ao BRB, em uma operação estimada em R$ 2 bilhões que ainda dependia da aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A transação também começava a enfrentar questionamentos de órgãos de controle e do Congresso. No mesmo dia em que Pereira ofereceu seus serviços de advocacia, Vorcaro encaminhou ao deputado uma reportagem informando que a Câmara havia aprovado um convite para que os presidentes do Master e do BRB prestassem esclarecimentos sobre a operação.

O deputado é sócio do Marcos Pereira e Oliveira Sociedade de Advogados, escritório de advocacia constituído em 2012 e sediado no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Em seu site, ele diz ser especializado em áreas como direito administrativo, direito societário e telecomunicações.

Pereira mantém o escritório paralelamente ao mandato parlamentar. Registros do Supremo mostram que ele atuou, por exemplo, como advogado do próprio Republicanos em uma reclamação que tentava impedir a realização de eleições suplementares em Roraima. Também assina um habeas corpus para impedir o afastamento do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, filiado ao seu partido.

De acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, não há impedimento para que um parlamentar exerça a advocacia. A entidade, contudo, restringe a prática por integrantes do Legislativo, que não podem atuar em ações que tenham a União ou alguma estatal como uma das partes. Também veda o trabalho para entidades ou empresas concessionárias de serviço público.

Conversas anteriores mostram que Pereira chegou a encaminhar ao banqueiro, em 31 de outubro de 2024, uma reportagem que o classificava como responsável pela candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Casa, em uma campanha que meses depois foi vitoriosa. Os dois também combinaram uma reunião para tratar de precatórios, pagamentos ordenados pelo Judiciário por dívidas do poder público. Em 18 de novembro de 2024, Vorcaro mandou para o Marcos Pereira: “Conseguimos encontrar para ver aquele tema precatórios? E tenho outro tema pra tratar contigo!”. Depois eles passam a tentar combinar o encontro.

Eles conversaram também sobre a negociação para a venda do Master ao BRB, que acabou não se concretizando. Em 28 de março de 2025, Pereira encaminhou a Vorcaro uma reportagem afirmando que o conselho de administração do BRB havia aprovado a compra de uma fatia do seu banco.

“Parabéns, amigo. Você é craque. Quando eu crescer, quero ser um pouco de você. Abração”, disse o deputado. “Muito obrigado pelo carinho, irmão! Quem me dera, você maior craque de todos, precisamos só encontrar mais”, respondeu o banqueiro.

A operação foi barrada seis meses depois pelo Banco Central, e o Master foi liquidado em novembro de 2025, um dia após Vorcaro ser preso pela primeira vez.

Um levantamento do GLOBO publicado em abril mostrou que os gastos do Master com advogados cresceram cinco vezes entre 2022 e 2025, ano em que a instituição financeira de Vorcaro intensificou a busca por alternativas no mercado para evitar a liquidação diante da crise financeira. As despesas com bancas jurídicas saltaram de R$ 55 milhões (em valores corrigidos) em 2022 para R$ 265 milhões em 2025. A soma total dos 4 anos chega a R$ 593 milhões.

Leia a íntegra da nota de Marcos Pereira sobre a conversa com Vorcaro:

A conversa citada pelo jornalista trata de uma tratativa estritamente profissional, ligada à advocacia privada, atividade que exerço regularmente há muitos anos e antes de ser político.

Esclareço que essa conversa não resultou em contrato, em prestação de serviços nem em pagamento de honorários ao meu escritório.

Causa estranheza que uma mensagem de abril de 2025 seja divulgada de forma seletiva e sem contexto justamente agora, mais de um ano depois, quando o Republicanos debate publicamente sua posição no segundo turno da eleição presidencial. Não cabe a mim especular sobre a origem do vazamento, mas a coincidência de datas não pode ser ignorada.

Reafirmo que minhas decisões como presidente nacional do Republicanos seguem critérios políticos e partidários, e não se curvam a pressões, constrangimentos ou à exposição seletiva de conversas privadas.

Marcos Pereira Presidente nacional do Republicanos

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