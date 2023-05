A- A+

BRASIL Presidente do sindicato que convidou Bolsonaro para Agrishow também hospedou ex-presidente nos EUA Ruralista recebeu antigo chefe do Executivo em sua fazenda neste final de semana. Paulo Junqueira é conhecido por ser um dos maiores apoiadores de Bolsonaro em Ribeirão Preto

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve na Agrishow, maior feira agrícola do país, nesta segunda-feira(1°). O convite foi feito pelo presidente do Sindicato Rural e da Associação Rural de Ribeirão Preto (SP) Paulo Junqueira, que recebeu Bolsonaro em sua fazenda em Serrana, região vizinha, onde o ex-presidente também ficou hospedado em suas outras idas ao evento.

Além da Agrishow, Junqueira recebeu Bolsonaro em sua casa em Orlando, na Flórida, em fevereiro deste ano. Ao deixar o Brasil em 30 de dezembro, o antigo chefe do Executivo primeiro esteve na casa do ex-lutador de MMA José Aldo.

Após uma temporada, seguiu para a propriedade de quatro suítes do ruralista. Foi nesta casa em que Bolsonaro publicou um vídeo chorando. Na ocasião, o ex-presidente se emocionou enquanto escutava o cantor sertanejo Rick, que faz dupla com Renner, cantar um louvor. Ele estava ao lado de Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa Econômica Federal demitido após acusações de assédio sexual.

Durante a estadia de Bolsonaro, Paulo Junqueira ficou hospedado em um imóvel próximo, a apenas dois quarteirões de distância, acompanhado por outro bolsonarista — o ex-Secretário de Assuntos Fundiários Nabhan Garcia.

Paulo Junqueira é conhecido em Ribeirão Preto por sua proximidade com Bolsonaro e influência no agronegócio, por sua produção de amendoim e cana de açúcar. Após a derrota do ex-presidente, Junqueira chegou a gravar um vídeo em que afirmou não apoiar os bloqueios antidemocráticos que ocorreram na cidade.

"Eu não apoio essa paralisação, respeito o resultado das urnas" afirmou à época.

Neste final de semana, ele postou nas redes sociais um vídeo em que convocava apoiadores para receber Bolsonaro no aeroporto. Junqueira caracterizou Bolsonaro como o "melhor presidente que o Brasil já teve" e declarou "apoio incondicional".

O ex-presidente foi recepcionado por centenas de pessoas nos arredores do aeroporto e por parlamentares do PL, como os deputados federais Mario Frias, Ricardo Salles, Paulo Bilynsky, além do deputado estadual Gil Diniz.

Veja também

BLOG DA FOLHA Marcelo Gouveia assume presidência do Podemos Pernambuco