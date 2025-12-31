Qua, 31 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta31/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
supremo tribunal

Presidente do STF reafirma defesa da democracia

Edson Fachin afirmou que Corte tem "lealdade inafastável com a Constituição"

Reportar Erro
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson FachinO presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin - Foto: Rosinei Coutinho/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal ( STF), ministro Edson Fachin, afirmou nesta quarta-feira que a Corte tem uma "lealdade inafastável com a Constituição da República e com a defesa do Estado de Direito, da democracia e dos direitos humanos e fundamentais". Fachin também declarou que o Brasil "ainda tem graves deveres históricos a cumprir". 

Em mensagem de fim de ano, Fachin destacou que sem a proteção da democracia "não há liberdade possível, nem justiça duradoura". 

"O Supremo Tribunal Federal reafirma, mais uma vez, sua lealdade inafastável com a Constituição da República e com a defesa do Estado de Direito, da democracia e dos direitos humanos e fundamentais. Sem esses pilares, não há liberdade possível, nem justiça duradoura, nem dignidade plenamente assegurada", diz o texto. 

Leia também

• Moratória da soja: AGU pede 120 dias ao STF para governo tentar acordo e evitar fim do pacto

• PSOL e Articulação dos Povos Indígenas entram no STF contra nova lei de licenciamento ambiental

• STF recebe ações de inconstitucionalidade contra lei que afrouxa licenciamento ambiental

Segundo o presidente do STF, o Poder Judiciário precisa ser referência de "serviço à sociedade" para atender "intensas demandas". 

"Sabemos que o País ainda tem graves deveres históricos a cumprir. Em tempos de grandes expectativas e intensas demandas, o Poder Judiciário deve ser referência de firmeza, estabilidade institucional e de serviço à sociedade", afirmou. 

Fachin ainda desejou que em 2026, ano de eleições presidenciais, ocorra a "defesa da legalidade constitucional". 

"Que 2026 nos encontre unidos na defesa da legalidade constitucional, da dignidade da pessoa humana, da justiça social e de uma sociedade realmente livre, justa e solidária", escreveu.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter