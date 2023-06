A- A+

STF Presidente do STF, Rosa Weber diz que número de mulheres na Corte é 'ínfimo' Declaração ocorre no mesmo dia em que o advogado Cristiano Zanin foi indicado por Lula para o Supremo; Ministra é a próxima a se aposentar

Em encontro com o presidente da Finlândia, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, criticou a falta de mulheres na Corte nesta quinta-feira. A declaração ocorre no mesmo dia em que o advogado Cristiano Zanin foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o STF.

— Aqui no Brasil nós temos muitas mulheres na base da magistratura, na Justiça em primeiro grau, mas o número decresce no intermediário. Na cúpula, nos tribunais superiores, o número é ínfimo — afirmou a ministra.

Em resposta à afirmação de Rosa, Sauli Niinistö, que realiza visita oficial ao Brasil, disse que na Finlândia, dos 18 ministros da Corte Suprema, seis são mulheres.

Rosa ressaltou a importância de mulheres em postos de comando no Judiciário para dar o exemplo para jovens e meninas. A presidente do STF citou a ministra aposentada Ellen Gracie, a primeira a integrar o tribunal, a ministra Cármen Lúcia e ela própria.

A ministra se aposenta em outubro, quando mais uma vaga abrirá para indicação de Lula, que não dá indícios de que nomeará outra mulher.

Para ser nomeado como ministro da Corte, Zanin precisa ter o nome aprovado pela maioria do Senado. Mais cedo, o anúncio de que a escolha havia recaído sobre Zanin havia sido antecipado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A confirmação ocorre um dia após Lula se reunir no Palácio do Planalto com o advogado.

