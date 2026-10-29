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Operação Presidente do TCE-MT é preso após saques de R$ 15,6 milhões, aponta investigação Polícia Federal investiga suspeita de corrupção e desvio de recursos; outros cinco servidores foram presos

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), Sérgio Ricardo, foi preso nesta quinta-feira (29) durante uma operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de corrupção e irregularidades em pagamentos do órgão. Segundo a investigação, foram identificados 150 saques bancários que totalizaram R$ 15,6 milhões em contas vinculadas ao presidente, entre janeiro e outubro de 2025.

A operação, denominada Tomada de Contas, também resultou na prisão do procurador do tribunal, Grhegory Paiva Pires, e de outros quatro servidores. As medidas foram autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que também determinou mandados de busca e apreensão.

De acordo com a investigação, o grupo é suspeito de suspender pagamentos a fornecedores com contratos regulares para priorizar repasses a empresas de publicidade. Os valores teriam sido retirados posteriormente em dinheiro vivo, o que, segundo os investigadores, poderia dificultar o rastreamento dos recursos.

A movimentação financeira foi identificada a partir de extratos bancários, relatórios de inteligência financeira e imagens de câmeras de segurança de uma agência bancária instalada nas dependências do próprio TCE-MT.

Movimentação

Conforme a decisão do STJ, Sérgio Ricardo recebeu R$ 15,4 milhões em 101 lançamentos bancários no período analisado. Desse total, R$ 10,7 milhões foram classificados como ordens bancárias avulsas e R$ 4,3 milhões apareceram sob rubricas de pagamento a fornecedores. Cerca de R$ 305 mil foram identificados como salário.

Dos 150 saques identificados, 64 teriam sido realizados diretamente nos caixas bancários e outros 86 em terminais de autoatendimento.

A investigação aponta que funcionários ligados à presidência do tribunal participavam da retirada e circulação dos valores. Entre eles está Roseli Loss, chefe de gabinete de Sérgio Ricardo, que também foi presa.

Segundo a decisão judicial, Roseli teria realizado saques que somam R$ 3,5 milhões em contas vinculadas ao grupo investigado. Em pelo menos seis ocasiões, ela teria entregado dinheiro a Adriangelo Barros Antunes, ex-cunhado do presidente do tribunal e secretário executivo de uma comissão permanente.

Imagens

As imagens da agência bancária foram utilizadas pelos investigadores para reconstruir parte da movimentação do dinheiro. Em um dos registros, o procurador Grhegory Paiva aparece colocando blocos de cédulas em uma mochila, depois que as notas teriam sido preparadas por uma funcionária do banco.

Outro episódio ocorreu em setembro de 2025, quando o assessor jurídico Felipe José Glinke teria sinalizado para que uma operação fosse adiada após perceber a presença de outra pessoa próxima aos caixas. Segundo a decisão, ele teria retornado para receber o dinheiro depois que o local ficou livre.

A investigação também cita uma movimentação registrada em outubro de 2025, quando um homem com características físicas compatíveis com as de Adriangelo teria entrado na agência com uma mochila vazia e saído com ela aparentemente carregada.

Para a Polícia Federal, a redução temporária dos saques de grande valor após uma diligência policial no tribunal pode indicar uma tentativa de dificultar a identificação das operações.

Operção

A Operação Tomada de Contas cumpre seis mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mais de 180 policiais federais participam da ação.

Durante as diligências, foram apreendidos documentos, dinheiro em espécie, relógios e veículos de luxo. A operação também prevê medidas para acesso a informações protegidas por sigilo e bloqueio de bens relacionados à investigação.

Em nota, o TCE-MT informou que adotará as providências necessárias para cumprir as determinações judiciais e reafirmou o compromisso com a normalidade administrativa, a continuidade dos trabalhos e a regularidade das atividades institucionais. O órgão também comunicou a suspensão do expediente e dos prazos processuais desta quinta-feira (29), além da sessão plenária prevista para a próxima terça-feira (3).

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