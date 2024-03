A- A+

JUDICIÁRIO Presidente do TJPE visita OAB-PE e anuncia inovações no Judiciário para melhoria da eficiência O desembargador Ricardo Paes Barreto esteve na sede da Ordem, atendendo a um convite da entidade

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto, esteve hoje na sede da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco (OAB-PE), onde tratou com a entidade sobre inovações que possam resultar em melhorias na eficiência do Judiciário estadual.

Entre eles, está a implementação de pagamento de alvarás por meio de PIX e a criação de um aplicativo com o uso de tecnologia de inteligência artificial.

Durante a visita, feita atendendo a um convite da OAB, o magistrado - que estava acompanhado do do corregedor-geral da Justiça (CGJ), desembargador Francisco Bandeira de Mello - foi recebido pelo presidente e vice da Ordem, Fernando Ribeiro Lins e Ingrid Zanella.

Na ocasião, Paes Barreto palestrou e reforçou o compromisso do TJPE com a inovação tecnológica visando garantir maior eficiência na prestação jurisdicional.

O presidente destacou os esforços para aprimorar os procedimentos judiciais e anunciou iniciativas voltadas para a modernização do sistema judiciário.

Uma das medidas mencionadas foi a implementação do pagamento de alvarás por meio do sistema PIX, em resposta a uma demanda da advocacia pernambucana.

“Venho trabalhando intensamente no sentido de aprimorar a forma de prestar justiça. Minha meta é agilizar todos os procedimentos. Para alcançar maior eficiência, vamos investir fortemente em tecnologia”, afirmou o magistrado.

Além disso, o desembargador revelou planos de investimentos em inteligência artificial nas unidades de primeiro e segundo graus, em colaboração com o Porto Digital.

Segundo ele, essa parceria “visa agilizar o funcionamento do Judiciário, promovendo uma maior eficiência na resolução de processos”.

Outro ponto apresentado foi a determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que todas as audiências de custódia sejam realizadas por videoconferência, uma medida que busca garantir o acesso à justiça mesmo em situações onde juízes ou promotores não estejam presentes fisicamente.

Aplicativo

Durante a palestra, o presidente do TJPE também anunciou o lançamento do aplicativo TJPE +, já disponível para download e com promessas de atualizações contínuas ao longo do ano para atender às demandas tanto dos jurisdicionados quanto da advocacia.

Após as apresentações, o presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins, expressou seus agradecimentos aos desembargadores pela participação, ressaltando a facilidade de acesso proporcionada e desejando êxito à nova Mesa Diretora do Tribunal.

