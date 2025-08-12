A- A+

Entrevista Presidente do Tribunal de Contas da União no podcast 'Direto de Brasília' desta terça (12) Ministro Vital do Rêgo deve comentar, dentre outros assuntos, a fiscalização do Tribunal a obras financiadas com recursos federais que estão paralisadas

O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rêgo, será o entrevistado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o ‘Direto de Brasília’, hoje (12). Ele deve comentar, dentre outros assuntos, a iniciativa do TCU em promover soluções consensuais e prevenir conflitos, a fiscalização do Tribunal a obras financiadas com recursos federais que estão paralisadas e a participação cidadã nas fiscalizações do TCU.

No comando do TCU desde janeiro, Vital destaca-se pela extensa experiência política e acadêmica. Formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba e em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, Vital exerceu cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, antes de ser indicado pelo Senado Federal, em 2014, para integrar o TCU.

Há um ano, o Brasil, por meio do Tribunal de Contas da União, passou a integrar o grupo de três países que, juntos, têm a responsabilidade de auditar, de forma independente, os diversos organismos das Nações Unidas. Coube ao país fazer a auditoria de bilhões de dólares em ações do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Segundo Vital, as ações desta agência são imprescindíveis para o bem-estar de milhões de crianças e adolescentes mundo afora, o que torna o papel do Brasil e do TCU imprescindíveis.

