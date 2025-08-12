Ter, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Entrevista

Presidente do Tribunal de Contas da União no podcast 'Direto de Brasília' desta terça (12)

Ministro Vital do Rêgo deve comentar, dentre outros assuntos, a fiscalização do Tribunal a obras financiadas com recursos federais que estão paralisadas

Reportar Erro
O ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU)O ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU) - Foto: TCU/Divulgação

O ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU)

O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rêgo, será o entrevistado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o ‘Direto de Brasília’, hoje (12). Ele deve comentar, dentre outros assuntos, a iniciativa do TCU em promover soluções consensuais e prevenir conflitos, a fiscalização do Tribunal a obras financiadas com recursos federais que estão paralisadas e a participação cidadã nas fiscalizações do TCU.

No comando do TCU desde janeiro, Vital destaca-se pela extensa experiência política e acadêmica. Formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba e em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, Vital exerceu cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, antes de ser indicado pelo Senado Federal, em 2014, para integrar o TCU.

Há um ano, o Brasil, por meio do Tribunal de Contas da União, passou a integrar o grupo de três países que, juntos, têm a responsabilidade de auditar, de forma independente, os diversos organismos das Nações Unidas. Coube ao país fazer a auditoria de bilhões de dólares em ações do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Segundo Vital, as ações desta agência são imprescindíveis para o bem-estar de milhões de crianças e adolescentes mundo afora, o que torna o papel do Brasil e do TCU imprescindíveis.

O podcast ‘Direto de Brasília’ vai ao ar das 18h às 19h com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele estado, além da LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter