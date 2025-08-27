Presidente do União responde a Lula e menciona 'força política que não se submete ao governo'
Lula disse ter ficado indignado ao ver Rueda falar mal dele na cerimônia de anúncio da federação sem que nenhum ministro o defendesse
O presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, respondeu nesta terça-feira, 26, a cobranças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a ministros da legenda.
Em publicação nas redes sociais, Rueda afirmou que as declarações do petista apenas reforçam "a importância de uma força política que não se submete ao governo".
A reação ocorreu após reunião ministerial em que Lula cobrou lealdade de ministros filiados ao União Brasil e ao PP, que formaram recentemente a federação União Progressista.
Como mostrou o Estadão, Lula disse ter ficado indignado ao ver Rueda falar mal dele na cerimônia de anúncio da federação sem que nenhum ministro o defendesse.
O presidente também admitiu não gostar de Rueda, o que foi mencionado na publicação do presidente do União.
"Na democracia, o convívio institucional não se mede por afinidades pessoais, mas pelo respeito às instituições e às responsabilidades de cada um. O que deve nos guiar é a construção de soluções e não demonstrações de desafeto", escreveu.
No encontro anterior, Lula avisou que quem não estiver confortável em permanecer na equipe deve deixar a Esplanada, mas ressaltou que espera manter relação de amizade com aqueles que eventualmente saírem.
O presidente ainda pediu neutralidade na disputa de 2026, caso alguns não apoiem sua candidatura no primeiro turno.
O embate ocorre em meio a movimentos internos da federação em defesa da saída de seus quadros do governo. O União Brasil controla três pastas: Turismo, com Celso Sabino; Comunicações, com Frederico de Siqueira Filho; e Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes - os dois últimos são indicações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e não integram a sigla. Já o PP ocupa a pasta do Esporte, chefiada por André Fufuca.
O grupo formado pela federação ainda não apresenta consenso sobre a decisão de integrar ou deixar o governo federal. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), já defendeu o desembarque do governo Lula "o mais rápido possível". Já Alcolumbre usou um tom conciliador ao dizer que a União Progressista não é nem governo nem oposição.