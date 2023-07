A- A+

Presidente Lula faz infiltração para amenizar dores no quadril e deve passar por cirurgia no fim do ano Intervenção cirúrgica não está agendada, mas deve ocorrer entre outubro e dezembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, fez neste domingo uma infiltração para amenizar dores na região do quadril. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

De acordo com a assessoria de imprensa da Presidência da República, Lula tem orientação médica para fazer uma cirurgia, mas não há urgência para realizar o procedimento, que ainda não foi agendado. A previsão é que ocorra no segundo semestre deste ano, entre outubro e dezembro.

Segundo noticiou o colunista Lauro Jardim, Lula tem reclamado com frequência de dores no quadril e havia se submetido a uma ressonância magnética por causa desse mesmo quadro em fevereiro, no Sírio de Brasília.

Após fazer a infiltração neste domingo, Lula seguiu para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde participou de cerimônia para a posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O presidente passou a maior parte do evento sentado, mas caminhou normalmente pelo palco montado na Estância Alto da Serra durante seu discurso, que durou pouco mais de 20 minutos. Lula deve retornar a Brasília ainda neste domingo.

