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Eleições 2026 Presidente Lula, a esperança da Frente Popular para consolidar a virada em Pernambuco Petista chega amanhã ao Recife para reforçar campanha de João Campos, Humberto, Marília e deputados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca amanhã no Recife. Traz o carisma na bagagem e encontra o respeito do eleitorado que fez a diferença em 2022. Encontra também a esperança da Frente Popular.

A aliança liderada por João Campos (PSB) aposta no peso do presidente para reorganizar o jogo e dar fôlego à disputa pelo governo de Pernambuco. É combustível decisivo na reta final para o eleitorado que ainda desconhece o vínculo entre o ex-prefeito do Recife e a maior estrela petista.

O impulso ganha urgência diante da pesquisa Quaest, encomendada pela TV Globo e divulgada ontem. Na intenção de voto, a governadora Raquel Lyra (PSD) oscilou de 43% para 41%, enquanto João Campos avançou de 37% para 39%.

Coordenadores da campanha dele acreditam que a coleta de dados, entre os dias 19 e 22, já reflete o possível desgaste após vídeo no qual a governadora sugere laqueadura de uma mulher sem consultá-la.

No início do mês os dois empatavam no segmento feminino: João (39%) e Raquel (38%). Agora, o ex-prefeito lidera com 43% da preferência das mulheres, contra 34% da chefe do Executivo.

Para explorar a reação e consolidar a curva de crescimento, a militância aposta nas ruas. A concentração, a partir das 8h, no Cais de Santa Rita, antecede a caminhada “Brasil Pronto pra Mais”, prevista para as 10h rumo ao Marco Zero.

Lula fará o trajeto em carro aberto ao lado de João Campos, dos candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT); da líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT), e de candidatos proporcionais.

Os motivos dela

A governadora Raquel Lyra não sabe se vai abraçar o presidente Lula amanhã. Motivos não lhe faltam para ir. Duplicação da BR-104; Canal do Fragoso; Residenciais Mulheres de Tejucupapo, Jordão, Severino Quirino, Jurema; e dragagem do Rio Beberibe são ações em parceria com o governo federal. “Agradeço a ele todos os dias”, registra.

Mobilização

O presidente estadual do PT, deputado Carlos Veras, pede presença massiva na recepção ao presidente Lula. "É o presidente da saúde, da educação, da geração de emprego e renda, das grandes obras, o presidente que mais fez e mais fará por Pernambuco", sustenta.

Casas Azuis

Raquel Lyra assinou carta-compromisso com o Unicef, juntou cerca de 40 mães em Jaboatão e prometeu Casas Azuis em todos os municípios. O projeto é do candidato ao Senado Eduardo da Fonte (PP) para atender pessoas com transtorno do espectro autista.

Compromissos

O candidato ao governo Ivan Moraes (Psol) teve um dia de cartas-compromisso. Assinou com o Movimento Ambiental Gato Maracajá; com a Rede Nacional de Proteção de Jornalistas e Comunicadores; com o Sindicato dos Servidores do Ministério Público; e com a Campanha Nacional “Criança Não é Mãe”.

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