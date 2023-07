Presidente Lula chega a Bruxelas para cúpula Celac-EU

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pousou, em Bruxelas, às 15h55 no horário local (10h55 pelo horário de Brasília), onde vai para participar da III Cúpula CELAC-EU, que começa nesta segunda-feira. Ao chegar ao hotel, o presidente foi recebido por um grupo de maracatu, mas não desceu para falar nem com apoiadores nem com a imprensa.

Neste domingo, o presidente não deve participar de nenhum compromisso oficial. A agenda começa na segunda, o primeiro dos dois dias da cúpula. O primeiro compromisso é um encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Apesar de ter ficado fora da agenda da cúpula, é neste encontro com a presidente da Comissão Europeia que o assunto do acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode ser abordado, assim como em encontros bilaterais.

A lista de reuniões não está fechada. A expectativa é que o presidente se reúna com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, com o rei Philippe da Bélgica, com o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, e com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley. O presidente ainda pode encontrar com o premier da Áustria, Karl Nehammer, e com o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson. Além dos encontros bilaterais com líderes de países, Lula se reúne com a presidente do parlamento europeu, Roberta Metsola.

Na tarde de segunda, o presidente participa da abertura da III Cúpula CELAC-UE e de um jantar de gala. Na terça pela manhã, ele tem um café da manhã com líderes progressistas e participa da plenária da cúpula.

O presidente deve participar também da Cúpula dos Povos, organizada pela sociedade civil europeia especialmente para acontecer ao mesmo tempo da cúpula que reúne os líderes das duas regiões. Ainda não está decidido se ele participará na noite de segunda ou no encerramento, terça à noite.

