A- A+

Atos terroristas Presidente Lula chega ao Palácio do Planalto após atos de vandalismo Lula, que estava em Araraquara (SP), volta à capital federal e vê os destroços deixados pelos vândalos que invadiram o Planalto

Os atos terroristas realizados em Brasília neste domingo (8) fizeram o presidente Lula voltar à capital federal em caráter de emergência. Ele estava na cidade de Araraquara, em São Paulo, para avaliar os danos causados pelas chuvas.

Ao chegar no Palácio do Planalto, o presidente do Brasil vistoriou o prédio e conferiu os danos causados pelos radicais.

Em ataque aos prédios dos Três Poderes, invasores extremistas quebraram móveis, estragaram obras de arte e chegaram a roubar armas usadas pela segurança do presidente.

O gabinete de Lula foi o único que não foi atingido, já que tem porta com blindagem reforçada.

Após a vistoria no Planalto, o presidente Lula, junto a esposa Janja, foi ao Supremo Tribunal Federal e se reuniu com a presidente do STF, Rosa Weber e outros ministros, como Luis Roberto Barroso

.Lula, que tomou posse há apenas uma semana, havia declarado pouco antes em discurso em Araraquara, no interior de São Paulo, que seu antecessor havia "encorajado" os "vândalos fascistas" a invadirem as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Veja também

Invasão em Brasília Bolsonaristas deixam rastro de destruição e saques no Congresso