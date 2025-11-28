Presidente Lula cumprirá agenda em Pernambuco na terça-feira (2)

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve vir a Pernambuco na próxima terça-feira (2) para agendas de inauguração. A visita de Lula foi confirmada por parlamentares do Partido dos Trabalhadores nas redes sociais.



De acordo com o presidente do PT em Pernambuco, deputado federal Carlos Veras, o presidente deverá assinar o início das obras de ampliação da Refinaria Abreu e Lima, que deve dobrar a capacidade de produção diária de barris de petróleo.



Além disso, Lula deve inaugurar a barragem de Panelas II, no município de Cupira e ainda anunciar a retomada da construção da barragem de Igarapeba, em São benedito do Sul, na Zona da Mata Sul do estado.



