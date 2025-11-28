Sex, 28 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Viagem

Presidente Lula cumprirá agenda em Pernambuco na terça-feira (2)

Visita do presidente foi confirmada por parlamentares nas redes sociais

Reportar Erro
Lula deve vir a Pernambuco para entregar nova obra hídricaLula deve vir a Pernambuco para entregar nova obra hídrica - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve vir a Pernambuco na próxima terça-feira (2) para agendas de inauguração. A visita de Lula foi confirmada por parlamentares do Partido dos Trabalhadores nas redes sociais. 

De acordo com o presidente do PT em Pernambuco, deputado federal Carlos Veras, o presidente deverá assinar o início das obras de ampliação da Refinaria Abreu e Lima, que deve dobrar a capacidade de produção diária de barris de petróleo.

Além disso, Lula deve inaugurar a barragem de Panelas II, no município de Cupira e ainda anunciar a retomada da construção da barragem de Igarapeba, em São benedito do Sul, na Zona da Mata Sul do estado.

Confira a publicação de Carlos Veras no Instagram:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Carlos Veras (@carlosverass)

Leia também

• Relator é favorável a Messias e se compromete a trabalhar por indicado de Lula

• Eduardo Bolsonaro admite que pode apoiar Tarcísio de Freitas contra Lula

• Ministro do Trabalho quer discutir com Lula nova liberação do FGTS retido de demitidos

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter