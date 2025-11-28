Presidente Lula cumprirá agenda em Pernambuco na terça-feira (2)
Visita do presidente foi confirmada por parlamentares nas redes sociais
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve vir a Pernambuco na próxima terça-feira (2) para agendas de inauguração. A visita de Lula foi confirmada por parlamentares do Partido dos Trabalhadores nas redes sociais.
De acordo com o presidente do PT em Pernambuco, deputado federal Carlos Veras, o presidente deverá assinar o início das obras de ampliação da Refinaria Abreu e Lima, que deve dobrar a capacidade de produção diária de barris de petróleo.
Além disso, Lula deve inaugurar a barragem de Panelas II, no município de Cupira e ainda anunciar a retomada da construção da barragem de Igarapeba, em São benedito do Sul, na Zona da Mata Sul do estado.
Confira a publicação de Carlos Veras no Instagram:
Leia também
• Relator é favorável a Messias e se compromete a trabalhar por indicado de Lula
• Eduardo Bolsonaro admite que pode apoiar Tarcísio de Freitas contra Lula
• Ministro do Trabalho quer discutir com Lula nova liberação do FGTS retido de demitidos