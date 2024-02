Presidente Lula deixou claro que ato do Hamas foi terrorista e defende a paz, diz Alckmin

A- A+

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira (19), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre se posicionou em defesa da paz e contra os ataques do grupo Hamas a Israel.



O comentário foi feito na saída de Alckmin da reunião de conselhos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), onde foi questionado por jornalistas sobre as declarações de Lula, que, no domingo (18), comparou a reação de Israel em Gaza ao Holocausto.

"O presidente Lula deixou claro duas coisas: a primeira, que o ato do Hamas foi um ato terrorista; segundo, que ele defende a paz, que quer a paz, que haja um cessar-fogo", declarou Alckmin.



O vice-presidente enfatizou que Lula, em vários pronunciamentos, manifestou essa posição. Ele evitou, no entanto, comentar a declaração do governo de Israel de que Lula é persona non grata no país. Pontuou que o Brasil não tem litígio com outros países e é um promotor a paz. Alckmin lembrou ainda do papel da Organização das Nações Unidas (ONU) e organismos multilaterais em acelerar um pacto de paz para poupar vidas no Oriente Médio.

