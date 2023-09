Análise: Presidente Lula esquece o Rio Grande do Sul, que vive catástrofe

O presidente Lula não se cansa de cruzar os céus do Brasil em direção ao resto do mundo. Na mídia já perdeu as contas da sua viagem ao exterior. Na ansiedade de ficar mais fora do País, como se estivesse vivendo um mundo cor de rosa, o petista esqueceu de ir ao Rio Grande do Sul, que sofre uma catástrofe em razão das cheias.

Na ausência de Lula, percebendo a falha do aliado, o vice-presidente Geraldo Alckmin, mais uma vez na condição de presidente interino, resolveu estender a mão da solidariedade aos brasileiros do Rio Grande do Sul, uma legião de desabrigados, tanto em Porto Alegre, a capital, quanto no Interior.

A visita está programada para amanhã. O Estado registra fortes chuvas e alagamentos, com 41 mortes e 46 desaparecidos, e enfrenta a pior catástrofe climática da sua história. Segundo Alckmin, mais de uma cidade será visitada pela comitiva federal: Lajeado, Roca Sales e Arroio do Meio.

Lula tem sido criticado por aliados e pela oposição por não ter visitado a área da tragédia ambiental, a maior já registrada no Estado. Na quinta-feira passada, ele participou em Brasília das comemorações do Dia da Independência, gravou um vídeo comendo jabuticaba do pé e deixou o Brasil rumo à Índia.

A agenda de trabalho do presidente no G-20 só começa hoje. Lá, ele participa nos próximos dias da reunião do G-20, grupo das 20 maiores economias do mundo. O presidente da República embarca de volta na segunda-feira. Ontem, o presidente escreveu no "X", antigo Twitter, que orientou o governo a ficar de prontidão e que o vice-presidente e os ministros formaram um comitê permanente de apoio ao Estado.

"Estamos atuando em todas as frentes. Maquinário, tratores, distribuição de 20 mil cestas de alimentos e kits de saúde para cerca de 15 mil pessoas estão sendo disponibilizados. Além disso, o valor de R$ 800 por pessoa será disponibilizado às prefeituras para remediar os danos causados pelas fortes chuvas", afirmou Lula.

Questionado sobre a ausência de Lula, Alckmin disse que o presidente teve uma indisposição de saúde na quarta e, na quinta, teve de comparecer às solenidades do Sete de Setembro. Ele afirmou que tem conversado com Lula sobre a crise no Rio Grande do Sul e argumentou que o presidente está na Índia para discutir questões relacionadas às mudanças climáticas, que estão no cerne da catástrofe no Rio Grande do Sul. Na sequência, destacou que ministros também já foram ao local. "Mas todo o governo está empenhado em atender a região", disse.