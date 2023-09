Entrando para o décimo mês de gestão, o presidente Lula (PT) tem estado mais fora do que dentro do País. Não há uma só semana que não cruze os céus rumo ao Exterior. Ao voltar dos Estados Unidos na próxima semana, o petista completará 56 dias fora do Brasil. São quase dois dos nove meses de mandato. São tantas viagens que esta semana as redes sociais foram invadidas de memes convidando o presidente a conhecer o Brasil.

Além do desgaste das viagens, o presidente abriu uma nova polêmica, que só tem rendido comentários contrários: a compra de um novo avião para continuar suas viagens mundo afora, ao lado da sua Janja. A nova aeronave escolhida é um Airbus A330, orçado em US$ 80 milhões, cerca de R$ 400 milhões.

Em consulta ao Painel do Orçamento Federal, observa-se que a Ação 3113 – Aquisição de Aeronaves, do Programa 0632 – Reaparelhamento e adequação da FAB, tinha dotação orçamentária de apenas R$ 23 milhões em 2023, já totalmente liquidado pelo Ministério da Defesa, demonstrando a total ausência de recursos para a compra de nova aeronave presidencial.

A Câmara dos Deputados registrou ao menos três pedidos de deputados para ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o ministro da Defesa, José Múcio, sobre os planos de comprar um novo avião para as viagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os requerimentos foram apresentados à CFFC (Comissão de Fiscalização Financeira e Controle) da Casa pelos deputados Carlos Jordy (PL-RJ), Mauricio Marcon (Podemos-RS), Evair Vieira de Melo (PP-ES), Carla Zambelli (PL-SP) e Nícolas Ferreira (PL-MG).

A FAB [Força Aérea Brasileira] já dispõe de aeronave presidencial adquirida por Lula em 2004, tendo comprado recentemente mais dois aviões A330-200, de forma que tal compra apresenta-se absolutamente incompatível com o cenário de déficit nas contas públicas”, escreve o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), em um dos requerimentos.

Segundo o site Poder360, o Planalto enfrenta dificuldades em prosseguir com as negociações por um novo aero lula. O Planalto chegou à conclusão de que este não é o momento ideal. Fala-se em controle de gastos e o equipamento seria visto como desperdício de dinheiro. Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva de fato querem um avião novo.

O presidente diz que uma de suas prioridades é reinserir o Brasil no cenário internacional. O problema é que a aeronave atual não faz viagens longas. Para o encontro do G20 em Nova Délhi, na Índia, por exemplo, foram necessárias duas paradas. Na sexta-feira passada, Lula foi a Cuba, onde participou da Cúpula do G77.

No sábado, foi para Nova York para participar da 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Ele chega ao Brasil na próxima sexta-feira. Já são 15 viagens internacionais desde que tomou posse. Em todas as viagens ao exterior, a primeira-dama Janja Lula da Silva acompanhou o chefe do Executivo.