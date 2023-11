A- A+

Às 23h38 desta segunda-feira (13) o presidente Lula recebeu brasileiros repatriados vindos da Faixa de Gaza, zona de conflito no Oriente Médio. As 32 pessoas que fazem parte do grupo estão sendo repatriadas.

O presidente Lula, a primeira dama Janja e alguns ministros participaram da recepção na Base Aérea de Brasília.

Dentre eles, 22 são brasileiros, os outros dez são palestinos familiares de brasileiros. O grupo é composto por 17 crianças, nove mulheres e seis homens.

O local para que eles possam se readaptar será providenciado pelo governo brasileiro. Pelos próximos dias, todos vão receber cuidados de saúde e reencontrar seus familiares.

