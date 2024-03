Presidente nacional do PDT e petistas participam de ato de Túlio Gadêlha

A- A+

Leia também

• Ao lado de Marina Silva, Túlio Gadêlha lança pré-candidatura à Prefeitura do Recife; Lupi anuncia apoio do PDT; veja

O lançamento da pré-candidatura do deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) à Prefeitura do Recife neste sábado (2), ganhou apoios de lideranças do campo da esquerda.

Nomes do PT como os deputados estaduais João Paulo e Rosa Amorim marcaram presença.

Além disso, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que não estava fisicamente, mas enviou um vídeo, defendeu que a legenda esteja com o parlamentar da Rede na eleição do Recife.

“Nós queremos que o PDT aí em Recife te apoie para resgatar um pouco a dívida que temos com a tua candidatura.”, afirmou o ministro.

“Quero dizer que estarei em Recife em breve para anunciar o apoio do PDT a teu nome”, complementou o também dirigente nacional do partido.

Nesta semana, o PSB do prefeito do Recife, João Campos, declarou apoio ao PDT em Caruaru. O gesto aproximou as legendas no Estado.

O posicionamento do dirigente nacional, contudo, vai em direção oposta e sinaliza que a agremiação pode acabar não apoiando a reeleição do socialista.

Por outro lado, o PT se aproxima de João Campos e o diretório municipal fez duas resoluções declarando intenção de se aliar ao socialista no pleito deste ano.

Presente ao ato de Túlio Gadêlha, João Paulo declarou que eles vão caminhar juntos, embora estejam em palanques opostos. “Mesmo sendo uma conjuntura política difícil, eu não costumo me dobrar”, assegurou.

Veja também

ELEIÇÕES 2024 Ao lado de Marina Silva, Túlio Gadêlha lança pré-candidatura à Prefeitura do Recife; Lupi anuncia apoio do PDT; veja