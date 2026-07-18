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ELEIÇÃO 2026

Presidente nacional do PL diz que Daniella Marques "não tem voto" como vice de Flávio

Valdemar Costa Neto sugere Tereza Cristina

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O presidente do PL, Valdemar Costa NetoO presidente do PL, Valdemar Costa Neto - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

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O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta sexta-feira (17), que a economista Daniella Marques "não tem voto" para ser vice, em entrevista ao jornal O Globo. Ela está cotada para compor a chapa do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

"Ela tem muito prestígio junto aos empresários e ela é muito competente. Agora, na minha opinião tem que ser alguém que tenha voto. O Bolsonaro [ex-presidente] vai decidir. Ele e o Flávio", disse Valdemar.

Após a fala de Valdemar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do direito de visita de Jair Bolsonaro por 30 dias e a proibição, em virtude de Bolsonaro estar com direitos políticos suspensos, de "visitas com finalidade político-eleitoral até o termino das eleições de 2026", além da "divulgação de manifestos políticos-eleitorais, inclusive por terceiros, independentemente do meio utilizado". Na prática, ao menos formalmente, a decisão impediria Bolsonaro de decidir sobre a vice de Flávio junto com ele.

Valdemar defendeu a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como nome ideal e disse que a definição da vice pode ficar em aberto na convenção do partido em 25 de julho.

Apesar do aceno de Valdemar, a federação União Brasil-PP, à qual Tereza Cristina é filiada, tem sinalizado que não deve apoiar a pré-candidatura de Flávio. O mesmo cenário ocorre no Republicanos, partido de Daniella Marques.

"A candidata ideal seria a Tereza Cristina. Ela tem carisma e isso é muito importante em uma eleição presidencial, isso puxa voto", disse Valdemar. Tereza Cristina tem sinalizado que não aceitaria a função.

Nesta quinta-feira, 16, Daniella Marques esteve ao lado de Flávio durante lançamento do pacote "Brasil Por Elas", que prevê medidas voltado ao público feminino. Na ocasião, o senador defendeu a possibilidade de ter uma mulher como vice e citou não só Daniella Marques como também as deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Tércio (PP-PE).

Daniella Marques foi presidente da Caixa Econômica Federal na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje é cofundadora do Grupo Pra Elas, plataforma de capacitação voltada à autonomia financeira feminina, e é a responsável por pensar as propostas econômicas para mulheres na pré-campanha de Flávio Bolsonaro.

Segundo Valdemar, a Executiva Nacional do PL terá até 5 de agosto para fechar o nome da vice.

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