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Eleições 2026 Presidente nacional do PT pede que o povo vote pelo Brasil, mesmo se não gostar do Lula "Nós não podemos permitir que o Brasil seja comandado por alguém que tenha relações com as milícias", diz Edinho Silva

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, publicou um vídeo em suas redes sociais, convidando o povo brasileiro a fazer uma reflexão sobre a importância de votar, e de fazer a escolha certa para o futuro do País.

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