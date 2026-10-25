Eleições 2026
Presidente nacional do PT pede que o povo vote pelo Brasil, mesmo se não gostar do Lula
"Nós não podemos permitir que o Brasil seja comandado por alguém que tenha relações com as milícias", diz Edinho Silva
O presidente do PT, Edinho Silva, pede para eleitor fazer a escolha certa para o futuro do País. - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, publicou um vídeo em suas redes sociais, convidando o povo brasileiro a fazer uma reflexão sobre a importância de votar, e de fazer a escolha certa para o futuro do País.
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"Faço um convite à reflexão. Sem ódio, sem intolerância. E, hoje, quando estiver diante da urna, vote pelo Brasil. Eu não estou pedindo para você gostar do PT, de você gostar do Lula. Nós não podemos permitir que o Brasil seja comandado por alguém que tenha relações com as milícias, alguém que protegeu o assassino de uma menina de 5 anos".