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Governo Federal

Presidente pede que 'Exército do Lula' cobre da imprensa desculpas pelo triplex no Guarujá

Janones e Mercadante falaram sobre investimentos e parcerias firmadas no âmbito da COP31 e sobre ações relacionadas ao meio ambiente

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O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pede que 'Exército do Lula' cobre da imprensa desculpas pelo triplex no GuarujáO presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pede que 'Exército do Lula' cobre da imprensa desculpas pelo triplex no Guarujá - Foto: Evaristo Sa/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que seus apoiadores "cobrem da imprensa brasileira um pedido de desculpa" pela acusação da qual ele foi alvo em meio à operação Lava Jato envolvendo um apartamento triplex no Guarujá, no literal de São Paulo.

A incitação feita pelo presidente aos apoiadores, que ganharam o apelido de "Exército do Lula" durante a campanha presidencial deste ano, foi feita em uma live realizada pelo presidente ao lado do deputado reeleito André Janones (Rede-MG). Os dois estão na Turquia para a COP31.

"Queria pedir para o Exército do Lula uma coisa, que é pessoal. Quando vocês puderem, cobrem da imprensa brasileira um pedido de desculpa sobre o apartamento. Eles passaram um ano dizendo que era meu, fiquei 580 dias preso dizendo que o apartamento não era meu, e agora a Justiça decidiu que o apartamento não era meu", afirmou o presidente.

"Espero que as pessoas que me acusaram e que as pessoas que falaram durante anos que o apartamento era meu pedissem desculpas. Não que fizessem rodapé em matéria de jornal, pedissem desculpas em letras garrafais, do mesmo tamanho em que fizeram a acusação. É o mínimo que espero daqueles que se dizem democratas", completou.

A live foi curta. Teve cerca de 18 minutos, dos quais o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, falou por cerca de três Lula começou a falar apenas aos oito minutos de transmissão. Falou que não poderia falar muito e pediu compreensão aos apoiadores por causa de sua rouquidão, que já dura mais de 15 dias.

Janones e Mercadante falaram sobre investimentos e parcerias firmadas no âmbito da COP31 e sobre ações relacionadas ao meio ambiente. Lula, então, disse que "o Brasil está pronto para mais e no rumo certo". Voltou a citar a participação de jovens, mulheres e idosos no segundo turno da campanha e os agradeceu pela reeleição. Falou sobre as mensagens levadas pelo governo brasileiro à COP sobre a queda do desmatamento e a transição energética.

Foi depois dessas mensagens que Lula incitou os militantes a cobrarem uma posição da imprensa por causa do triplex no Guarujá O presidente disse, ainda, que "não vou permitir que pessoas fiquem me interpretando, vou falar diretamente com vocês". Janones reforçou o pedido do petista: "Vamos exigir um pedido de retratação e de desculpas da imprensa sobre triplex".

Lula não falou se alongou na fala sobre os temas da COP31 e nem sobre outras pautas locais importantes, como o projeto de lei complementar de ajuste fiscal de seu governo que pode ser votado nesta quinta-feira, 12, pelo Senado ou os futuros ministros de seu governo. Argumentou que precisava poupar sua voz para os compromissos na Turquia e, depois, nas Filipinas.

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O presidente não disse explicitamente o motivo para esse pedido de desculpas, mas se referia-se a uma decisão da Justiça Federal de Brasília que veio a público na quarta-feira, 11, sobre o apartamento.

A Justiça decidiu que a OAS Empreendimentos deve receber todo o valor obtido com a venda do triplex que foi atribuído a Lula durante a Lava Jato. O imóvel foi arrematado em leilão em 2018 por R$ 2,2 milhões (cerca de 2,4 milhões com as correções).

As informações da decisão sigilosa foram reveladas pela Folha de S.Paulo. De acordo com o jornal, a Justiça entendeu que o triplex é de propriedade do grupo OAS, por não haver mais processo criminal envolvendo o imóvel, nem motivo para a Justiça reter os valores da venda. Não houve juízo sobre se o presidente era ou não culpado, apenas o reconhecimento de que o processo estava prescrito.

As acusações sobre o triplex no Guarujá e um sítio em Atibaia (SP) fizeram com que Lula fosse condenado e preso por 580 dias. O ex-presidente foi solto e os processos foram anulados após a divulgação de mensagens atribuídas ao ex-procurador Deltan Dallagnol e ao ex-juiz Sergio Moro (hoje, os dois na política ao lado do bolsonarismo). Nos diálogos, por exemplo, Deltan e Moro chegaram a falar sobre possíveis pessoas que deveriam ser interrogadas.

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