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Governo Federal Presidente pede que 'Exército do Lula' cobre da imprensa desculpas pelo triplex no Guarujá Janones e Mercadante falaram sobre investimentos e parcerias firmadas no âmbito da COP31 e sobre ações relacionadas ao meio ambiente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que seus apoiadores "cobrem da imprensa brasileira um pedido de desculpa" pela acusação da qual ele foi alvo em meio à operação Lava Jato envolvendo um apartamento triplex no Guarujá, no literal de São Paulo.

A incitação feita pelo presidente aos apoiadores, que ganharam o apelido de "Exército do Lula" durante a campanha presidencial deste ano, foi feita em uma live realizada pelo presidente ao lado do deputado reeleito André Janones (Rede-MG). Os dois estão na Turquia para a COP31.

"Queria pedir para o Exército do Lula uma coisa, que é pessoal. Quando vocês puderem, cobrem da imprensa brasileira um pedido de desculpa sobre o apartamento. Eles passaram um ano dizendo que era meu, fiquei 580 dias preso dizendo que o apartamento não era meu, e agora a Justiça decidiu que o apartamento não era meu", afirmou o presidente.

"Espero que as pessoas que me acusaram e que as pessoas que falaram durante anos que o apartamento era meu pedissem desculpas. Não que fizessem rodapé em matéria de jornal, pedissem desculpas em letras garrafais, do mesmo tamanho em que fizeram a acusação. É o mínimo que espero daqueles que se dizem democratas", completou.

A live foi curta. Teve cerca de 18 minutos, dos quais o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, falou por cerca de três Lula começou a falar apenas aos oito minutos de transmissão. Falou que não poderia falar muito e pediu compreensão aos apoiadores por causa de sua rouquidão, que já dura mais de 15 dias.

Janones e Mercadante falaram sobre investimentos e parcerias firmadas no âmbito da COP31 e sobre ações relacionadas ao meio ambiente. Lula, então, disse que "o Brasil está pronto para mais e no rumo certo". Voltou a citar a participação de jovens, mulheres e idosos no segundo turno da campanha e os agradeceu pela reeleição. Falou sobre as mensagens levadas pelo governo brasileiro à COP sobre a queda do desmatamento e a transição energética.

Foi depois dessas mensagens que Lula incitou os militantes a cobrarem uma posição da imprensa por causa do triplex no Guarujá O presidente disse, ainda, que "não vou permitir que pessoas fiquem me interpretando, vou falar diretamente com vocês". Janones reforçou o pedido do petista: "Vamos exigir um pedido de retratação e de desculpas da imprensa sobre triplex".

Lula não falou se alongou na fala sobre os temas da COP31 e nem sobre outras pautas locais importantes, como o projeto de lei complementar de ajuste fiscal de seu governo que pode ser votado nesta quinta-feira, 12, pelo Senado ou os futuros ministros de seu governo. Argumentou que precisava poupar sua voz para os compromissos na Turquia e, depois, nas Filipinas.

O presidente não disse explicitamente o motivo para esse pedido de desculpas, mas se referia-se a uma decisão da Justiça Federal de Brasília que veio a público na quarta-feira, 11, sobre o apartamento.

A Justiça decidiu que a OAS Empreendimentos deve receber todo o valor obtido com a venda do triplex que foi atribuído a Lula durante a Lava Jato. O imóvel foi arrematado em leilão em 2018 por R$ 2,2 milhões (cerca de 2,4 milhões com as correções).

As informações da decisão sigilosa foram reveladas pela Folha de S.Paulo. De acordo com o jornal, a Justiça entendeu que o triplex é de propriedade do grupo OAS, por não haver mais processo criminal envolvendo o imóvel, nem motivo para a Justiça reter os valores da venda. Não houve juízo sobre se o presidente era ou não culpado, apenas o reconhecimento de que o processo estava prescrito.

As acusações sobre o triplex no Guarujá e um sítio em Atibaia (SP) fizeram com que Lula fosse condenado e preso por 580 dias. O ex-presidente foi solto e os processos foram anulados após a divulgação de mensagens atribuídas ao ex-procurador Deltan Dallagnol e ao ex-juiz Sergio Moro (hoje, os dois na política ao lado do bolsonarismo). Nos diálogos, por exemplo, Deltan e Moro chegaram a falar sobre possíveis pessoas que deveriam ser interrogadas.

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