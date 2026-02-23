A- A+

MUNDO Presidente sul-coreano afirma que, assim como Lula, teve uma infância difícil O Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Coreia do Sul na América Latina

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, elogiou nesta segunda-feira (23) a determinação de seu homólogo do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de uma reunião bilateral em Seul, e afirmou que os dois conseguiram chegar ao topo após infâncias difíceis.

Lula é o primeiro presidente brasileiro em mais de 20 anos a fazer uma visita de Estado à Coreia do Sul. Os dois presidentes abordaram, em particular, o comércio de alta tecnologia.

Os dois presidentes tiveram origem humilde: Lee trabalhou em uma oficina têxtil para sustentar a família, enquanto Lula precisou abandonar a escola para trabalhar e ajudar a família.

"Ao ascender na vida como um jovem trabalhador, você demonstrou, com a sua própria trajetória, que a democracia é o instrumento mais poderoso de desenvolvimento social e econômico", afirmou Lee em comunicado.

"Seu caminho na vida e na política, sempre um passo à frente, ressoa profundamente com a minha própria trajetória", acrescentou.

"Não tenho dúvida de que, com sua integridade, determinação e coragem indomável, o Brasil continuará florescendo", concluiu.

Lee e Lula se conheceram durante a reunião de cúpula do G7 no ano passado, no Canadá, e conversaram sobre suas infâncias difíceis.

Lula chegou a Seul após uma visita à Índia, onde participou de um encontro de cúpula sobre inteligência artificial e assinou acordos comerciais com o primeiro-ministro Narendra Modi.

O Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Coreia do Sul na América Latina.

