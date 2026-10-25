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LULA REELEITO Presidentes da América Latina parabenizam Lula por vitória nas eleições Um dos principais críticos de Lula na região, o presidente da Argentina, Javier Milei, não comentou o resultado da eleição

Chefes de Estado de diferentes países da América Latina enviaram mensagens ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o resultado das eleições no Brasil.

Nas declarações, eles destacaram a importância do processo democrático e defenderam o fortalecimento de laços regionais, com foco em integração e desenvolvimento.

O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, afirmou que a relação entre os dois países deve seguir como prioridade.

"Parabenizo o presidente Lula por sua vitória. Bolívia e Brasil são países vizinhos e irmãos, unidos por uma história e desafios comuns. Continuaremos trabalhando juntos para fortalecer nossa relação e gerar mais oportunidades para nossas nações", disse.

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, informou que conversou com Lula após o resultado.

"Acabo de conversar com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, um amigo. Eu o parabenizei pela vitória e pela festa democrática que representa um processo eleitoral", afirmou.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, destacou a vitória como expressão da vontade popular.

"Viva a democracia, o povo brasileiro venceu. Parabéns, presidente Lula!", escreveu.

Já o presidente do Panamá, José Raúl Mulino parabenizou o Brasil pelo processo eleitoral e Lula pela vitória, enfatizando a continuidade da cooperação.

Um dos principais críticos de Lula na região, o presidente da Argentina, Javier Milei, não comentou o resultado da eleição.

Após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de suspender temporariamente a divulgação da contagem de votos durante a apuração do segundo turno, Milei republicou no X uma mensagem que comparava Lula ao venezuelano Nicolás Maduro.

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