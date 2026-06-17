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TSE Presidentes de partidos pedem a Nunes Marques apoio a projeto que beneficia siglas Uma ala de dirigentes partidários também solicitou o aumento do teto do fundo para deputados, mas foi decidido que a demanda não será atendida

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, recebeu nesta quarta-feira presidentes de partidos para uma reunião em que foram debatidas as regras das eleições de 2026.

Segundo relatos de presentes ao encontro, os dirigentes partidários aproveitaram a conversa para apresentar demandas, como flexibilizar as regras que disciplinam os disparos de massas por aplicativos de mensagens durante as eleições.

Uma flexibilização dos disparos está incluída em um projeto que foi aprovado pela Câmara no início de maio e está pendente de análise do Senado.

Na reunião, a presidente do Podemos, Renata Abreu, que foi escalada pelos presidentes das legendas para articular o projeto, pediu apoio institucional para a iniciativa avançar no Congresso.

De acordo com relatos de participantes da reunião, Nunes Marques disse que vai avaliar as demandas relacionadas ao disparo de mensagens e ao projeto como um todo.

Entre os outros pontos previstos no projeto estão condições melhores para negociação de dívidas, um limite máximo para aplicação de multas, e entraves para que os partidos tenham suas contas bloqueadas.

Participaram da reunião representantes da maior parte dos partidos, como PT, PL, União Brasil, PP, PSD, MDB e Republicanos.

Apesar disso, nem todos os partidos foram representados pelo presidente da sigla. O PP foi representado pelo deputado Ricardo Barros, tesoureiro da legenda.

O presidente do partido, Ciro Nogueira, é alvo de investigação da Polícia Federal por suspeitas de ter recebido dinheiro para atuar a favor de Daniel Vorcaro, do banco Master, no Congresso.

Outra demanda discutida foi o aumento do limite do fundo eleitoral destinado para deputados federais. Integrantes da reunião dizem que os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, e do PSD, Gilberto Kassab, solicitaram a ampliação do teto.

Apesar disso, ficou definido entre a maioria dos presentes que não há espaço para aumentar o limite já que o valor do fundo eleitoral não foi ampliado para atender essa demanda.

De acordo com nota divulgada pelo TSE, o encontro foi agendado para firmar um acordo pela integridade no pleito, com regras para combater à desinformação e para o uso responsável da Inteligência Artificial.

“Os partidos políticos são os membros responsáveis por colocar nossa democracia em movimento”, disse Nunes Marques na nota.

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