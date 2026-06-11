Presidentes estaduais do PT e do PSB adotam tom conciliador após crise

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A linha de raciocínio do pré-candidato ao governo do estado João Campos (PSB) — de que toda a crise entre os dois partidos após fala do ministro Wellington Dias (PT) sobre palanque duplo — foi endossada pelos presidentes estaduais dos dois partidos na quarta-feira (10). De acordo com o deputado estadual Sileno Guedes (PSB), que tratou o assunto como encerrado "A fala [do ministro] caiu por terra. Cada um é livre para dar a opinião que quiser. Prefiro ficar com as falas dos presidentes nacional [Edinho Silva] e estadual [deputado federal Carlos Veras] do PT, que coloca o PSB como palanque único da esquerda e do presidente Lula aqui em Pernambuco", destacou.

Sileno disse ainda que a relação dos dois partidos faz com que haja uma harmonia entre eles. "Sabemos que o Partido dos Trabalhadores é um dos que tem uma discussão interna de uma maneira mais democrática possível. Nossa relação é histórica e sabemos que, no tempo certo, as forças políticas irão se acomodar ao que ficou definido", comentou o presidente estadual do PSB, que completou ter expectativa de que Lula esteja em Pernambuco durante a campanha eleitoral, prevista para começar no dia 16 de agosto.

Opinião semelhante tem o deputado federal Carlos Veras, presidente estadual do PT. De acordo com ele, o assunto foi devidamente resolvido em todos os níveis de relacionamento entre os dois grupos. "Não existe divergência alguma entre nós. Já conseguimos alinhar todos os pontos pendentes. Inclusive o próprio ministro já se desculpou com o prefeito sobre a sua declaração", frisou, que disse ainda que os palanques construídos nos diferentes estados seguem conforme o planejado entre as duas partes.

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