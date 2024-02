Preso, fitness e influencer: saiba onde estão ex-deputados um ano após fim do mandato

A- A+

Um ano após o fim da última legislatura do Congresso, em 31 de fevereiro de 2023, alguns dos deputados federais mais proeminentes deixaram seus cargos, por não terem sido reeleitos, ou não terem se candidatado.



Passados 12 meses, alguns foram por caminhos alternativos: vida saudável, influencer, viagens e até prisão. Saiba onde estão e o que fazem ex-deputados como Joice Hasselmann, Alexandre Frota e Daniel Silveira.

Joice Hasselmann

Joice Hasselmann mudou completamente o estilo de vida, focando em uma alimentação equilibrada e exercícios diários, tudo compartilhado no perfil do Instagram "Bem-Estar com Joice". Orgulhosa do atual momento que vive, a jornalista mostra a evolução corporal que conquistou com o tempo e impressiona os seguidores pelos resultados.

Ela foi deputada federal pelo PSL de São Paulo entre 2019 e 2023.

Joice iniciou o processo de emagrecimento em 2020, quando passou por uma cirurgia de emergência e perdeu o útero devido a uma forte hemorragia. Ela aproveitou o período de restrições do pós-cirúrgico para comer apenas sopas proteicas. Desde então, a ex-deputada federal perdeu cerca de 24 quilos.

Alvo de comentários machistas, Joice já demonstrou descontentamento com as críticas feitas sobre a sua aparência. Responsável por ajudar outras mulheres a "alcançarem sua melhor versão", a influenciadora fitness não ficou calada e rebateu os julgamentos alheios.

"É asqueroso ver o volume de machismo e preconceito que existem na sociedade. É mais triste ainda é ver preconceito de mulher contra mulher. Minhas fotos de biquíni rendem muitos elogios, mas também atiçam a língua dos preconceituosos. Porém, aqui não!!! Não aceito patrulha de ninguém e nenhuma pessoa deveria aceitar. Preconceito é além de criminoso, cafona", alertou.



Rodrigo Maia

Após seis mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia desistiu de concorrer novamente ao Legislativo em 2022. Na época, ele afirmou que voltaria à iniciativa privada: “Ninguém sai da política. Entendi apenas que era o momento de eu me dar a oportunidade de voltar para a iniciativa privada, estudar mais, me preparar mais, para poder ajudar mais”, afirmou.

No período em que comandou a Câmara entre 2016 e 2021, o Congresso aprovou reformas econômicas importantes como a trabalhista, em 2017, ainda na governo de Michel Temer e a da Previdência, em 2019, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro.

Ele voltou à evidência nesta semana, citado como um dos alvos da ‘Abin paralela’. As investigações da Polícia Federal envolvendo o programa espião apontam que um advogado próximo ao ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi monitorado “injustificadamente” pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na gestão de Alexandre Ramagem. Segundo a PF, a ação foi determinada pelo próprio Ramagem.

Hoje, Maia atua como presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), entidade que reúne os principais atores da indústria financeira do país. Pelos próximos três anos, ele promete focar sua gestão no futuro do setor, além de representar a entidade nas principais discussões sobre a agenda econômica do país.

Além de participações em congressos e outros eventos, Maia costuma compartilhar nas redes sociais a vida pessoal. Em janeiro, ele publicou uma foto ao lado da esposa, Patrícia Vasconcelos Maia, em Siem Reap, cidade no Camboja.

Alexandre Frota

Com uma carreira marcada por polêmicas diversas, o ex-ator e ex-deputado federal Alexandre Frota voltou à carreira artística e às atividades nas redes sociais. Nunca longe da vida pública, ele afirmou em uma entrevista ao Globo em 2014 que é “mais lembrado como o ator pornô”.

Frota foi eleito deputado federal em 2018 pelo PSL com mais de 155,5 mil votos, mas foi expulso da sigla após criticar a indicação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para a Embaixada dos EUA e se abster da votação em segundo turno da reforma da Previdência.

Em 2022, se candidatou para deputado estadual em São Paulo. Ao longo do mandato, Frota tornou-se um crítico feroz de Bolsonaro, defendendo inclusive que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tivesse sido eleito em primeiro turno. O apoio chegou a lhe render uma vaga na equipe de transição na área da Cultura, mas deixou o posto citando “ataques covardes e preconceituosos”.

Atualmente, Frota trabalha como diretor e produtor de TV. Ele atua na cidade de Cotia, onde mora, denunciando problemas urbanos nas redes sociais.

Daniel Silveira

Há quase dois anos, o ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso pela Polícia Federal em Petrópolis, região Serrana do Rio de Janeiro. As ações foram determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sob o argumento do descumprimento de cautelares.

Ele havia sido condenado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo em abril de 2022. No dia seguinte, porém, o então presidente Jair Bolsonaro concedeu um indulto ao aliado, o que fez com que houvesse uma demora no cumprimento da pena imposta pela Corte.

Para reduzir sua pena de mais de oito anos de prisão, o ex-deputado concluiu o curso de "assistência empresarial". Outras atividades realizadas por Silveira incluem, por exemplo, a faxina do setor de manutenção e serviços gerais.

Também tem no currículo prisional quatro outros cursos realizados em poucos meses. São de metrologia, preparação em logística, contábil, lógica contável e direito e economia.

Para finalizar, o ex-deputado, preso por atacar o sistema democrático e ministros do STF, também acusou ter lido dois livros: "O homem que calculava", de Malba Tahan, e "O processo", Franz Kafka.

