A- A+

Invasão em Brasília Preso homem flagrado destruindo relógio raro no Planalto A peça chegou no País em 1808 e foi um presente para D. João VI

Foi preso, nesta segunda-feira (23), em Uberlândia (MG), o homem flagrado pelo circuito interno de TV do Palácio do Planalto destruindo o relógio do século 17, feito pelo francês Balthazar Martinot. O nome dele é Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos.

Ele já havia sido preso outras duas vezes. A peça foi um presente da Corte Francesa para a família real portuguesa, especificamente para Dom João VI.

Durante a invasão do Planalto, durante a tentativa de golpe ocorrida no último dia 8, Ferreira foi flagrado jogando espatifando o relógio no chão. Em seguida, ao perceber que estava sendo filmado, ele também tenta destruir as câmeras, mas não consegue por causa da altura.

O relógio chegou ao Brasil desde 1808. Martinot era o relojoeiro de Luís XIV e existem apenas duas peças de Martinot. O outro está exposto no Palácio de Versalhes, na França, e tem metade do tamanho da peça que foi destruída pelos terroristas.

Veja também

Demissão Entenda o motivo da discórdia entre Lula e ex-comandante do Exército, demitido no último dia 21