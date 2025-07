Preso, prefeito de Palmas sofre infarto dentro de alojamento da PM e é levado para hospital

A- A+

O prefeito afastado de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), sofreu um infarto agudo na madrugada desta terça-feira (8) e foi levado às pressas para o Hospital Geral de Palmas. De acordo com informações da prefeitura, o político sentiu dores no peito durante a madrugada e foi submetido a um cateterismo de emergência, e permanecerá em observação por 24 horas. Ele está detido em um alojamento no Comando-Geral da Polícia Militar do Tocantins desde o dia 27 de junho.

Ainda de acordo com o comunicado oficial da Prefeitura, seu estado de saúde é estável. Segundo o informe, a cirurgia ocorreu dentro da normalidade, e o paciente reagiu bem aos primeiros momentos do pós-operatório. Eduardo continua sob os cuidados da equipe de cardiologia clínica e seguirá em acompanhamento nos próximos dias.

Eduardo Siqueira Campos está preso por suspeita de envolvimento em um grupo suspeito de vazar informações judiciais. A investigação aponta que informações confidenciais de um inquérito foram acessadas e repassadas ilegalmente a investigados, o que teria prejudicado o cumprimento de medidas cautelares.

O prefeito de Palmas também foi alvo de um mandado de busca e apreensão numa operação anterior da Sisamnes, deflagrada em maio. No entanto, novas provas reforçaram as suspeitas de que Eduardo teria discutido com um sobrinho do governador do Tocantins detalhes de uma investigação sigilosa em curso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por meio de nota, a assessoria de imprensa de Eduardo informou que o prefeito afastado sentiu fortes dores no peito fortes dores no peito e foi levado às pressas acompanhado pelo seu médico cardiologista ao HGP, onde foi constatado o infarto agudo do miocárdio.

