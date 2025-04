Pressão elevada e novos exames: entenda a "piora clínica" de Bolsonaro, intimado na UTI de hospital

A- A+

Internado há 12 dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou “piora clínica”, com aumento na pressão arterial e alteração dos exames hepáticos, de acordo com o boletim médico divulgado na quinta-feira pelo Hospital DF Star, em Brasília. Bolsonaro está sendo acompanhado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde que precisou passar por cirurgia para tratar uma “suboclusão intestinal”, que é a obstrução parcial do intestino.

No sábado, o ex-presidente já tinha passado por um “episódio de alteração de pressão arterial”, mas a situação se normalizou no domingo.

Na segunda-feira, Bolsonaro afirmou que deveria ficar internado por, no mínimo, mais uma semana e que a complexidade da cirurgia e o tempo que ficaria no hospital o fizeram optar por ficar em Brasília, perto da família.





“O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. Será submetido hoje (quinta-feira) a novos exames de imagem”, afirmou o boletim.

O texto disse ainda que o ex-presidente continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Ele mantém a rotina de fisioterapia, e visitas não são recomendadas.

A cirurgia feita no DF Star foi a sexta a que o ex-presidente se submeteu desde 2018, quando ele foi vítima de uma facada durante a campanha na qual se elegeu presidente da República. Todas as operações foram em decorrência de sequelas do ferimento.

Live e notificação

Na quarta-feira, Bolsonaro foi notificado por uma oficial de justiça sobre a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal (STF) que o julgará por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente assinou o documento que dá início à contagem do tempo para que ele apresente sua defesa. Nas redes sociais, Bolsonaro divulgou um vídeo do momento em que foi notificado. Nas imagens, faz críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e ao presidente Lula, além de questionar a oficial de Justiça se ela tinha “ciência que estava em uma UTI”. De acordo com assessores, o ex-presidente teve um aumento de pressão nesse momento. Na quarta-feira, ao ser questionado sobre essa informação, o hospital disse não ter sido autorizado pela família a divulgar o boletim médico, o que vinha ocorrendo diariamente desde sua internação.

Em nota, o STF informou que os demais réus na ação penal foram citados entre os dias 11 e 15 de abril para que apresentem suas defesas. No caso do ex-presidente, em virtude de sua internação, a ordem foi aguardar uma data em que ele pudesse receber o oficial de Justiça. “A divulgação de live realizada pelo ex-Presidente na data de ontem (22/4) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (23/4)”, informou o tribunal. No dia anterior à notificação, Bolsonaro havia participado de uma transmissão ao vivo da qual seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos também participaram. A live, que também contou com a participação do ex-piloto Nelson Piquet, teve como tema a divulgação de capacetes de grafeno fabricados pela empresa da qual são sócios.

Em março, o Supremo decidiu tornar réus Bolsonaro e outros sete denunciados no inquérito da tentativa de golpe contra Lula. Na terça-feira, mais seis pessoas se tornaram réus por organizar a tentativa de ruptura institucional.

