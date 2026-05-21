Pressão, Master e falta de estratégia: os motivos da saída de Marcellão, marqueteiro de Flávio
Cobranças por respostas mais rápidas precipitaram saída de aliado do senador
Com o avanço da crise envolvendo o caso Master e o aumento da pressão sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aliados do senador passaram a defender uma reformulação na comunicação da pré-campanha em um movimento que culminou na saída de Marcello Lopes, conhecido como “Marcellão”, amigo pessoal do presidenciável e alvo de críticas reservadas nos bastidores da pré-campanha. Ele acabou sendo substituído pelo publicitário Eduardo Fischer.
O anúncio oficial veio na noite de quarta-feira, embora já circulasse antes a intenção de uma ala do grupo responsável por alçar o senador ao Palácio do Planalto de trocar a equipe de comunicação da pré-campanha por insatisfações que se agravaram com o que descreveram como uma falta de habilidade na condução da maior crise enfrentada pelo presidenciável até agora.
Em nota, o marqueteiro afirmou que esteve reunido com Flávio, em São Paulo, na quarta-feira, momento em que comunicou que não poderia mais colaborar na pré-campanha à presidência da República.
“O publicitário, que é amigo pessoal do parlamentar, decidiu, neste momento, focar na própria empresa e priorizar os seus negócios. Lopes volta para os Estados Unidos para cumprir agenda familiar”, afirmou no comunicado.
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As viagens aos Estados Unidos também foram outro foco de desgaste de Marcellão. Ele estava no país quando passaram a ser divulgados áudios de Flávio enviados a Daniel Vorcaro, que culminaram em uma crise de imagem do senador.
Apesar da insatisfação com o jeito com que o marqueteiro lidou com a repercussão negativa na imagem de Flávio do caso Master, uma ala do entorno do senador já demonstrava incômodo com a atuação de Marcellão meses antes das revelações envolvendo Vorcaro.
Reservadamente, aliados avaliavam que a estrutura de comunicação da campanha acabou sendo dependente do círculo pessoal de confiança de Flávio e queria uma “profissionalização” da área.
O desgaste ganhou força definitiva após o caso Master atingir diretamente a pré-campanha de Flávio. A avaliação interna passou a ser de que a crise expôs dificuldades da equipe em reagir rapidamente ao noticiário e em construir uma estratégia unificada de comunicação.
Nos bastidores, integrantes da pré-campanha afirmam que o senador acabou sendo levado “a reboque” do noticiário, demorando para responder a temas que, na avaliação de aliados, deveriam ter sido tratados antes mesmo de ele aceitar entrar oficialmente na corrida presidencial.
A leitura interna é que Flávio transmitiu insegurança política ao mudar versões sobre o alcance de sua relação com Vorcaro e sobre o financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a campanha presidencial de 2018 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Foi nesse contexto que cresceu dentro da campanha a defesa pela contratação de nomes mais experientes do mercado publicitário e de comunicação política. Chamado para substituir Marcellão, o publicitário Eduardo Fischer passou a ser visto por integrantes da campanha como alguém capaz de ajudar Flávio a recuperar iniciativa política após dias sendo pressionado pelo noticiário.
Fischer é considerado um dos pioneiros da comunicação integrada no Brasil e esteve por trás de campanhas publicitárias de grande repercussão nacional, como “Brahma número 1”, “Experimenta Nova Schin”, “Baby Telesp Celular” e a retomada do personagem “Baixinho da Kaiser”, segundo perfil divulgado pela Academia Brasileira de Marketing.
O empresário também teve sociedade com o apresentador Roberto Justus no mercado publicitário, parceria que ajudou a consolidar seu nome entre os principais executivos da comunicação brasileira. Ainda segundo a entidade, Fischer acumula mais de 700 prêmios da publicidade brasileira e internacional e já foi eleito cinco vezes “Publicitário do Ano” no Brasil.