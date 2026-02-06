A- A+

política Pressionado por Flávio a se lançar em Minas, Nikolas descarta candidatura ao governo Deputado é cotado para concorrer pelo comando do Executivo para abrir palanque para o PL no estado

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) afirmou nesta sexta-feira que não será candidato a governador em Minas Gerais, após ser cotado para a disputa pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que concorrerá ao Planalto.

Em entrevista ao podcast Café com Ferri, transmitida pelo YouTube, o parlamentar afirmou que "descartou" a possibilidade e que dará preferência à "construção de base e de relacionamentos".

— Não vou ser candidato a governador. Descartei essa possibilidade. Qualquer pessoa que estivesse no meu lugar, pensando só em eleições, iria. Mas não estou pensando só em eleição. Para encarar isso, não basta só competência, tem que criar uma base de secretários, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. Tem que ter o poder real, tenho que ter entrada no Judiciário, dentro da mídia, caso contrário só estou me colocando numa posição de alvo para me matarem antes da hora. Então estou trocando o presente pelo futuro — disse.

Na ocasião, também disse que uma eventual candidatura também seria "um prato cheio para a esquerda" e que preferia ir à reeleição para "construir base" e "criar relacionamentos".

Durante a entrevista, Nikolas também respondeu a críticas feitas por integrantes da direita sobre seu engajamento em pautas caras ao bolsonarismo, como a campanha de Flávio à presidência.

No ano passado, ele também chegou a ser cobrado por não demonstrar apoio à atuação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos pela aplicação a autoridades brasileiras.

— Já estou deixando algo bem claro: sou deputado federal por Minas, e Minas é minha prioridade. No primeiro turno, estarei em Minas, e ponto final. Nas eleições municipais, eu fui usado por muita gente que chega, me pressiona, apoia fulano de tal... e é muito difícil — afirmou. — Política é via de mão dupla, e vai ser dessa forma nessa eleição. Eu aprendi. Só vou fazer parte de um projeto se eu souber qual é o plano, a estratégia, o objetivo.

Veja também